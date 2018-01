Nortmann für Doyran: Bei Loewe wechselt die Leitung des Vertriebs

Kurt Doyran, Vertriebs- und Marketingleiter sowie Mitglied der Geschäftsleitung, wird Loewe Ende Februar auf eigenen Wunsch verlassen und sich neuen Herausforderungen zuwenden. Das gab Pressesprecher Roland Raithel bekannt.



Der Manager war bei Loewe seit 2012 für die globale Vermarktung der Produkte gegenüber Endkunden (B2C) und anderen Unternehmen (B2B) verantwortlich und hat diese Unternehmensbereiche ausgebaut. "Er hat maßgeblich dazu beigetragen, Loewe wieder zu einer führenden Premiummarke der Unterhaltungselektronik in Europa auszubauen", sagt der geschäftsführende Gesellschafter Mark Hüsges.



Unter Doyrans Führung wurde der Auftritt im Fachhandel weiterentwickelt und die Service- und Schulungsaktivitäten wurden intensiviert.



Peter Nortmann heißt der Neue

Nachfolger als Vetriebsleiter wird ab Mitte März Peter Nortmann. Er war bisher Commercial Director der internationalen Vermarktungsgesellschaft Amer Sports. Er habe in seiner Karriere in den Bereichen "Premiummarke" und "jüngere Zielgruppen" herausragende Erfahrungen gesammelt und verfüge über internationale Expertise in für Loewe interessanten Zielmärkten.