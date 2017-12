Nordhalbener müssen Trinkwasser vorerst weiter abkochen

Weil im Nordhalbener Trinkwasser Escherichia-Coli-Bakterien entdeckt worden sind, erließ das Landratsamt Kronach die Anordnung, das Trinkwasser im gesamten Gemeindegebiet, mit Ausnahme des Gemeindeteils Heinersberg, abzukochen. Diese Vorgabe hat weiterhin Gültigkeit, wie Bürgermeister Michael Pöhnlein (FW) am Mittwoch auf unsere Anfrage feststellte. Allerdings ist er nach den jüngsten Proben zuversichtlich, dass ein Abkochen in absehbarer Zeit wieder hinfällig wird.



