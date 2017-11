Nordhalben bebt bei der "Night Motion"

Night Motion II - die Techno-Party - wurde in der Nordwaldhalle zum überragenden Erfolg. Rund 550 Gäste folgten der Einladung der Jugend zu einem außergewöhnlichen Abend.

Und das war auch tatsächlich der Fall: Insgesamt sieben DJs darunter mit Timmy D. ein DJ aus der allerersten Reihe Oberfrankens. Bereits am Ortseingang konnte man die illuminierte Fassade der Nordwaldhalle - eingetaucht in eine Lichtinstallation im Stil des "Night Motion"-Logos erkennen. Ab 21 Uhr bildeten sich dann lange Schlangen vor den Eingangskassen, musste doch die Security das Alter und die Begleitung der meist sehr jungen Technojünger feststellen.



Zwei Areas

Das Warten indes lohnte sich: Auf zwei Areas legten abwechselnd die DJs Sets auf: Timmy D. - selbst in Nordhalben aufgewachsen - und Kidkuba brachten den Rhythmus der "Electronic dance music" in die begeisterte Masse. DJ Carpenter und DJ Crypton sorgten im Untergeschoss der Halle für die härtere, schnellere und aggressivere Variante des schnellen, ekstatischen Musikstils. Schließlich präsentierten dort sogar die beiden Hauptorganisatoren, Max Deckelmann und Alexander Daum, höchstpersönlich ihre Playlists.

Die Veranstalter hatten schon im Vorfeld für eine sichere und praktische Zufahrt nach Nordhalben gesorgt: Durch insgesamt drei Buslinien konnten die Jugendlichen bequem und günstig ihre "Night Motion" besuchen. In den frühen Morgenstunden nutzten sehr viele der Jugendlichen diese Fahrmöglichkeit, mit der angenehmen Erinnerung an eine nicht alltägliche Veranstaltung wieder nach Hause zu kommen.



Nicht alltäglich

Wieso nicht alltäglich? "Night Motion" war das erste Ergebnis der kürzlich von Gemeinderat Rudolf Ruf ins Leben gerufenen Initiative "Jugend in die Mitte". Jugendliche wurden unter diesem Titel angesprochen und nach ihren Wünschen befragt.

Die Party war die erste Wahl. Und von da an organisierten rund 40 Jugendliche von 16 bis 21 Jahren fast im Alleingang dieses Event. Das Konzept von "Jugend in die Mitte" zielt darauf ab, die Netzwerke in Nordhalben - ob Vereine, Gemeinde oder Eltern - zu nutzen, um die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.



Konzept geht auf

Dieses Konzept ging voll auf: Dank Bürgermeister Michael Pöhnlein übernahm der Markt Nordhalben die Ausrichterfunktion und sorgte für den nötigen Rückhalt. Vereine wie der örtliche Luftsportclub, der FC und ATSV Nordhaben sorgten für logistische und finanzielle Unterstützung, genauso wie Nordhalbener Firmen, die als Sponsoren fungierten. Auch der Jugendbeauftragte Nordhalbens, Michael Büttner, organisierte tatkräftig mit und organisierte zusammen mit dem örtlichen FC-Bayern-Fan-Club den Ausschank.



Entscheidungen am Handy

Durch diese Gemeinschaft fanden die Jugendlichen die notwendigen Grundlagen, um sich "ihre" Party zu realisieren. Und dies taten sie mit bewundernswerter Professionalität und Geschwindigkeit. Durch konsequente Nutzung der sozialen Medien funktionierte die Kommunikation untereinander sehr direkt und unmittelbar. Entscheidungen wurden nicht in Sitzungen, sondern am Handy getroffen. Über Facebook lief der Hauptteil der Werbung, schließlich erreichte das Organisationsteam tausende von Facebook-Nutzern innerhalb von wenigen Minuten.



Hauptorganisator

Als Hauptorganisator, Antreiber und Chefdenker fungierte der erst 19-jährige Max Deckelmann, dessen Regie jeder im Team akzeptierte und umsetzte. In der Partynacht selbst waren 40 Nordhalbener Jugendliche im Einsatz, um ihren Altersgenossen dieses Partyvergnügen zu ermöglichen. Nach dem tollen Erfolg war man sich schnell einig: Die nächste "Night Motion" wird nicht lange auf sich warten lassen.



Weitere Aktionen

Auch das Projekt "Jugend in die Mitte" wird systematisch weiter ausgebaut: In den nächsten Wochen will man sich zusammensetzen, um die nächsten Aktionen für und mit Nordhalbens Jugend zu planen. Dem Fernziel - einem eigenen Haus der Jugend in Nordhalben - ist man auf jeden Fall ein gutes Stück näher gekommen.

Die erste Auflage von "Night Motion" hatte vor vier Jahren der damalige Jugendtreff organisiert, jetzt nahm die Nordhalbener Jugend das "Heft" selbst in die Hand.