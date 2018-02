Nicht nur ein Stelldichein der Prinzenpaare

"Steinwiesen Helau" schallte es durch die Straßen des Ortes, als sich der Gaudiwurm durch die Straßen wand. Mit tollen Wagen und vielen Fußgruppen in fantasievollen Kostümen beeindruckte der Zug die zahlreichen Zuschauer an den Straßen. Hübsche Mädchen der Garden aus Steinwiesen, Wallenfels, Bad Steben, Oberlangenstadt und Birnbaum tanzten unterwegs, das heimische Prinzenpaar Prinzessin Tamara I. und Prinz Sven I. sowie das Kinderprinzenpaar David I. und Lisa I. konnten stolz auf den langen Zug sein.

Minigarden, Jugendgarden, Showtanzgruppen, die Damen ohne Namen aus Wallenfels und die "Garde" aus Birnbaum waren dabei. "Keep Smiling" hieß es beim aufwendig gestalteten Wagen des Leitsch Cafe, die Fußballer hatten Angst vor dem Abstiegsgespenst und die U17-Fußballerinnen traten als "Bond Girls" in Erscheinung. Lauter bunte Vögel flatterten um den kleinen Wagen der "Abtrünnigen" und da waren sicher auch einige Paradiesvögel dabei. Die Faschingsweiber als Meerjungfrauen hatten ihren furchterregenden Neptun dabei und beim Lügensagerverein dominierte das Thema "Nationalpark" mit gefährlichen Tieren und feschen Förstern.

Fesch waren auch die "Förster vom Nationalpark", die Bürgermeister aus Steinwiesen (2. Bürgermeister Bruno Beierlorzer), Wallenfels (2. Bürgermeister Erich Mähringer) und aus Marktrodach mit "Nobby" Norbert Gräbner. Den zweiten Teil des "DDR-Flucht-Films" ‚Ballon‘ dreht die Kneip-Film-Crew in Nurn - Arbeitstitel "Die Flucht aus Nordhalben". Was wäre ein Faschingsumzug ohne die "Friedbirds" und die "Quergstraafdn"? Eine armselige Sache. Auch in diesem Jahr hatten sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und bereicherten den Zug mit ihrem "Chinesischen Drachen", tollen Kostümen und einer Superstimmung. "Little Hollywood" hieß es bei der Kerwagesellschaft Nordhalben und die war stolz darauf, dass das DDR-Flair ins Kino kommt. Magisch wurde es bei den Magic Ghostbusters, den ein wenig anderen Geisterjägern.

Der Kindergarten Steinwiesen hatte das Thema "Im Wasser" mit vielen Fischen, Netzen und Fantasietieren aufgegriffen. Die offene Ganztagsschule war ebenso dabei wie der Flößer-Elferrat aus Wallenfels, der sein "Alda Waaf" trotzig auch in Steinwiesen laut herausschrie. Eine ganz besondere Garde und ein ganz besonderes Prinzenpaar hatten die "Birnbaumer Frauen" auf die Beine gestellt, während Teuschnitz noch einmal ihr "BR3-Dorffest" präsentierten. Außerdem hatten sie noch eine Kreuzfahrtschiffcrew dabei. Das große Narrenschiff der Faschingsgesellschaft Steinwiesen mit Elferrat und Prinzenpaar schloss den langen Zug ab. In der Kulturhalle wurde anschließend mit der Proklamation und zahlreichen Showeinlagen noch lange weiter gefeiert.