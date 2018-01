Neusiche Brandlöscher blasen Kreisstädtern den Marsch

Termine 54. Faschingssession 2017/2018:

Schnapszahl-Jubiläum:

Erwartungsvoll schaut die musizierende Löschtruppe nach vorne zu Kilian Piontek. Der "Oberbrandmeister" enttäuscht die rund ein Dutzend Brandlöscher, die im örtlichen Feuerwehrhaus an ihren Instrumenten auf ihren Einsatz warten, nicht. Mit deutlich sichtbarem Spaß poltert er los. In kunstvoll arrangierten Reimversen "singt" er dabei nicht nur ein Loblied auf seinen geliebten Heimatort, sondern feuert auch genüsslich-süffisant einen rotzfrechen Seitenhieb nach dem anderen in Richtung der Neusicher "Lieblingsnachbarn".Bereits im dritten Jahr in Folge wird die Neuseser Feuerwehrkapelle - natürlich voll uniformiert - mit großem Getöse bei den Kronacher Büttenabenden in den Schützenhaus-Saal einmarschieren, um den Kreisstädtern - im wahrsten Sinne des Wortes - den Marsch zu blasen. Gründe hierfür gibt es bekanntlich mehr als genug. Die Themenspanne des kongenialen Mix aus Blasmusik und Büttenrede ist daher auch heuer breitgefächert und reicht vom "Dauerbrenner" Spitalbrücke über die bald entstehende Finanzhochschule bis hin zum wohl sensibelsten Thema im Flößerort überhaupt: die Zwangseingemeindung im Zuge der Gebietsreform - und die jährt sich heuer zum 40. Mal. In Neuses ist das aber alles andere als ein Grund zum Feiern!"Einfach gesagt, schimpfen wir über die Kroniche", resümiert Kilian, der nicht nur wieder wortgewandt durch den rund 15- bis 20-minütigen Auftritt führen wird, sondern hierfür erneut zusammen mit Georg Hummel den rhythmisch-reimenden Text schrieb - und der hat es in sich! Angelehnt ist der voller Spannung erwartete verbale Rundumschlag an das Konzept der insbesondere durch den Franken-Fasching bekannten "Altneihauser Feierwehrkapell'n".Das Dauerthema, das den Neusichern nach wie vor am meisten unter den Nägeln brennt, ist die Eingemeindung. Deren 40. Jubiläum ist natürlich eine Steilvorlage, die genüsslich "ausgeschlachtet" und mit blasmusikalischen - teilweise von Piontek selbst arrangierten - Einlagen "gewürzt" wird. Mehr wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten; aber den Besuchern sei versichert: Zimperlich in der Wortwahl wird der lustige Haufen auch heuer nicht sein! Die Idee für die Feuerwehrkapelle entstand vor rund fünf Jahren, als man den Kameraden Roland Schedel damit zum 40. Geburtstag überraschte. Die zunächst nur als einmalige Geburtstagsgaudi gedachte Einlage kam damals so glänzend an, dass weitere Auftritte folgten - so beispielsweise bei der Kerwa, einer Fahrzeugweihe der Feuerwehr oder auch beim letztjährig erstmals initiierten Neusiche Klüeßfasching. Vor nunmehr rund zwei Jahren entschloss man sich schließlich, den Verbalabwasch auch einmal den "Hauptprotagonisten" - sprich den Kronichern - selbst zu präsentieren. "Ich glaube schon, dass viele Besucher sehr gespannt auf unseren Auftritt sind - insbesondere beim ersten Büttenabend, wenn die meiste Prominenz anwesend ist", meint Kilian, der sich über ein durchaus wohlgesonnenes Kronicher Publikum freut.Anders als bei den Auftritten der "Altneihauser Feierwehrkapell'n", bei denen es ja oft - natürlich gewollt - Buhrufe oder weitere "Unmutsäußerungen" des Publikum gibt, werde in Kronach mehr gelacht als gepfiffen. Im letzten Jahr durfte man sich sogar über einen Fanclub in Reihen der Zuschauer freuen. "Es sind ja nicht nur Kronacher im Publikum. Von daher wird das sicherlich einigen schon gut gefallen, was wir so alles von uns geben", schmunzelt Kilian. Da er am Rosenmontag Staatsexamen schreibt, stand aus Zeitgründen die diesjährige Teilnahme der Brandlöscher einige Zeit auf der Kippe.Nachdem aber das neue - in Neuses wohnende - Prinzenpaar, Maximilian I. und Kerstin I,. verkündet wurde, war die Entscheidung klar - sehr zur Freude der Kroniche Fousanaochter und vor allem auch der hochedlen Regenten. Ob die Löschgruppe am 8. Februar beim zweiten Klüeßfasching im Neuseser Sportheim auftritt, steht dagegen noch nicht fest.Topthema der vier Büttenabende wird heuer erwartungsgemäß der Nationalpark sein, der sich wie ein roter Faden durch verschiedene Beiträge zieht. "Mehrere Akteure haben Büttenreden dazu vorbereitet und auch im Eröffnungsteil wird es um den Nationalpark gehen", verrät Elferrat Thomas Pohl, der dem jeweils rund viereinhalb-stündigen Spektakel förmlich entgegenfiebert. Auf der Bühne werden sich dabei viele junge und junggebliebene Narren ein Stelldichein geben und mit mitreißenden Tanz- und Showeinlagen sowie den berühmt-berüchtigten Büttenreden für beste Unterhaltung sorgen. Hierzu zählen unter anderem die "üblichen Verdächtigen" wie Wolfgang Baumann, Martin Panzer, Stefan Wicklein sowie Jens Wrede mit Tochter als auch natürlich die Tanzgarden sowie die Rock'n'Roll-Gruppe des ATSV Kronach. "Ich freue mich sehr auf die Büttenabende und vor allem auch auf den Auftritt der Neuseser", verrät Maximilian (Kröger) I., der - gebürtig in Stockheim - seit 2007 im Flößerort wohnt. Seine aus Steinbach am Wald stammende Lebensgefährtin Kerstin (Förtsch) I. ist den Neusesern insbesondere auch durch ihre langjährige Tätigkeit in der örtlichen Sparkasse bekannt. Maximilian Kröger und Thomas Pohl statteten zwar der Löschgruppe einen Besuch im Feuerwehrhaus ab, durften aber - im Gegensatz zu unserer Zeitung - bei der Probe natürlich nicht dabei sein. Der Auftritt bleibt auch für sie bis zum Schluss top secret.Büttenabende (Schützenhaus Kronach): 26./27. Januar und 2./3. Februar 2018, sonstige Termine: Kinder-Büttenabend (Schützenhaus Kronach): 9. Februar 2018, Rathaussturm (Marktplatz Kronach): 10. Februar 2018, Faschingsumzug Rothenkirchen: 11. Februar 2018: Einmärsche im Kindergarten, Seniorenheime und Sparkasse sowie "Rosenmontag in der Rosenbergalm": 12. Februar 2018, Karten: Für alle Büttenabende gibt es noch Karten; jedoch für das erste Wochenende nur noch in begrenzter Anzahl. Die Karten können bei Optik Stöckert aus dem Sitzplan ausgesucht und direkt mitgenommen werden. Telefonische Vorbestellungen oder Reservierungen sind nicht möglich. Dies gilt auch für den Kinder-Büttenabend, weitere Info www.kroniche-fousanaocht.de oder auf Facebook.Die 55. Session 2018/19 wird in großem Rahmen gefeiert. Die Eröffnung erfolgt am 4. November 2018 im Schützenhaus, wo auch am 10. November der Prinzenball stattfinden wird. Geplant ist ein großer Umzug. Zudem wird der offizielle Faschingsauftakt des Fastnachtverbands Franken in Kronach stattfinden.