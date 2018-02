Neukenroth zelebriert "1001 Nächte"

Dabei zeigte der Skiclub mit seinen großen Wagen, wie man "1001 Nacht" macht. Bereits im Vorfeld haben sich die einzelnen Gruppen wieder über aktuelle Themen aus Politik und kommunalen geschehen Gedanken gemacht und ihre Faschingsgefährte dekoriert und geschmückt.

Punkt 13.30 Uhr setzte sich der Gaudiwurm mit der Frontfrau, der Bremserin Burgl in Bewegung. Die Kleinen des Kindergartens führten den Zug an.

Mit dabei waren auch auf dem Prominentenwagen das Präsidentenpaar Johanna II. und Johannes II. sowie das Prinzenpaar, Sophia I. und Lukas I. Der Volkstrachtenverein und die Zechergemeinschaft zeigten auf, dass man in der Faschingshochburg "Neugrua" keine Scheichs braucht, denn dort ist man auch ohne Öl schon reich.

Trotz "durchwachsenen Wetters" waren wieder sehr viel Zuschauer gekommen und bekamen verschiedene Faschingswagen zu aktuellen Themen zu sehen. Zur aktuellen Bundespolitik meinte man: "Der rote Martin hält nicht Wort, zur Strafe muss er über Bord".

Auch die Fanclubs der etablierten bayerischen Fußballvereine hatten ihre Wagen erneut toll in Szene gesetzt. Musikalisch wurde der Gaudiwurm durch Musikgruppen begleitet, einige größere Wagen hatten ihre Musik auch an Bord.