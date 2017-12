Neues Unterrichts-Modell bewährt sich in der "Praxis"

Nach einem "4 + 1"-Modell haben die Schüler vier Tage Unterricht, während sie am fünften Tag ein Praktikum in einem Betrieb ableisten. Das neue Angebot richtet sich an Schüler und Schülerinnen, die bereits ihre Vollzeit-Schulpflicht erfüllt haben, aber aus unterschiedlichen Gründen keinen geeigneten Ausbildungsplatz gefunden haben.



Die Maßnahme zielt dabei auf eine Festigung schulischer Kenntnisse. Die Teilnehmer sollen - falls noch nicht geschehen - ihren Mittelschulabschluss beziehungsweise ihren qualifizierenden Abschluss schaffen, um so ihre Chancen für die Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis zu verbessern. Hinzu kommt der durch den Praktikumstag verstärkte Kontakt zu den Ausbildungsbetrieben, der ihnen ebenfalls den Zugang zu einer Ausbildung erleichtern und gleichzeitig Berufsorientierung sein soll.



Träger der für die Schüler auf freiwilliger Basis erfolgenden Maßnahme ist das bfz. Die Kosten werden je zur Hälfte vom Freistaat Bayern sowie der Agentur für Arbeit getragen. Von dem neu eingeführten Konzept, mit dem die Gottfried-Neukam-Schule in der Region Neuland betritt, sind sowohl Rektorin Anita Dauer als auch Schulamtsdirektor Uwe Dörfer überzeugt. Für manche Schüler und Schülerinnen gestalte sich der Übergang von der Schule in eine Ausbildung als schwierig. "Die Gründe dafür sind unterschiedlich", so der Schulamtsdirektor. So befinden sich unter den insgesamt aus dem ganzen Landkreis stammenden 18 Schülern beispielsweise drei Flüchtlinge aus Syrien beziehungsweise Afghanistan. Ein Mädchen wiederum verpasste aufgrund ihrer langwierigen Krankheit über Jahre hinweg viel Unterrichtsstoff, ein anderes hat ein Handicap. Ihnen und ihren anderen Mitschülern mit Lern- und Leistungsrückständen soll die Maßnahme Orientierungshilfe und Vorbereitung auf das Berufsleben zugleich sein.



Ein ähnliches, damals sehr erfolgreiches Modell mit verstärktem Praxisbezug lief bereits schon einmal vor einigen Jahren an der Mittelschule - die Berufsorientierungsklasse, damals in Kooperation mit der Berufsschule Kronach. Dabei wurde die gleiche Zielgruppe von Lehrern beider Schularten unterrichtet. Leider musste die Maßnahme aufgrund fehlender Lehrerkapazitäten eingestellt werden, was die Schulleiterin sehr bedauert. Bei dem nunmehr neu eingeführten Unterrichtsmodell "4 + 1" wurde die Unterrichtszeit beziehungsweise der Lehrplan reduziert zugunsten eines allwöchentlichen Praktikumstags. Geleitet wird die Klasse von Marco Hanft, den - neben anderen Lehrkräften - zusätzlich die Sozialpädagogin Anna Oberender unterstützt. Diese kommt jeden Mittwoch in die Klasse - und das sehr gerne! "Das ist eine sehr angenehme Klasse. Ich bin positiv überrascht, was die Schüler für einen Willen mitbringen. Sie haben verstanden, dass das eine große Chance für sie ist und dementsprechend geben sie sich viel Mühe", lobt sie. Dem kann sich Hanft nur anschließen. Großen Wert legt man darauf, dass sich die Schüler möglichst selbstständig um ihre Praktikumsplätze bemühen. In der Schule erhielten sie hierfür das nötige Rüstzeug. So lernten sie, wie man Bewerbungen richtig schreibt, Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes und weitere arbeitsspezifische Grundlagen.



Oberender geht auch regelmäßig in die Praktikumsbetriebe, um zu schauen, wie es läuft. Nach Abschluss ihres Praktikums, bei dem sie beispielsweise auch ihre eigenen Werkstücke fertigen, geben die Praktikanten einen Einblick in die von ihnen dabei geleistete Arbeit und stellen das Unternehmen vor.



Auch den Schülern sagt das neue Unterrichtsmodel zu. Danach befragt, erhält man Antworten wie: "Man kann viele praktische Erfahrungen machen", "Man hat eine gute Chance auf eine Ausbildungsplatz, wenn man sich anstrengt" oder "Man kann seine Interessen und Fähigkeiten besser einordnen." Auch in der Klasse fühlen sie sich wohl. Die Klassengemeinschaft sei gut; die Lehrer nett. Man komme gut miteinander aus, obwohl sich viele vorher nicht kannten. Vielen gefällt es in dieser Klasse besser als in den Klassen zuvor. Dabei haben sich durchaus auch schon einige durchaus konkrete Berufsvorstellungen herauskristallisiert. Leonie aus Ziegelerden beispielsweise möchte Industriemechanikerin werden. "Ich habe das für mich entdeckt. Die Arbeit macht mir Spaß", sagt sie. Maximilian aus Neufang möchte gerne eine Ausbildung zum Elektroniker machen. "Das ist ein schöner, abwechslungsreicher und interessanter Beruf", ist er sicher. Elena aus Ludwigsstadt möchte am liebsten Erzieherin oder Heilerziehungspflegerin werden. "Dafür braucht man aber gute Noten", weiß sie. Eine Alternative wäre Köchin. Den wohl ungewöhnlichsten Berufswunsch hat Emanuele. Der Konacher mit italienischen Wurzeln möchte Weintechnologe werden. Diese stellen aus Trauben Most her und verarbeiten ihn zu Wein, Traubensaft oder anderen Weinerzeugnissen. Einen vorgeschriebenen Schulabschluss braucht man für diese Ausbildung nicht, aber gute Kenntnisse in Mathematik, Chemie und Biologie für die Herstellung des Weins. Das erste Klassentreffen in ein paar Jahren wäre damit wohl gesichert!