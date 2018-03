Neuer Verein unterrichtet Ju Jutsu und Selbstverteidigung

Rund 40 Mitglieder zählt die Akademie für Selbstverteidigung und Gewaltprävention, die sich neu aus der ehemaligen Ju-Jutsu-Abteilung des TSV Küps gebildet hat. Der nunmehr eigenständige Verein unter Federführung von Heike Bittner bietet sein Training in Küps, Reitsch und Kronach an. Darüber hinaus gibt er allerdings auch Kurse in Selbstverteidigung und Gewaltprävention an Schulen und für die verschiedensten Berufsgruppen.



