Neuer Chefarzt an der Helios-Klinik

Walper ist Facharzt für Anästhesie und hat sich in den vergangenen Jahren in weiteren Bereichen fortgebildet. Der Mediziner kümmert sich vor allem um die Leitung der Intensiv- und Intermediate-Care-Station und übernimmt zusammen mit seinem Team aus Ärzten und Pflegekräften die Versorgung der postoperativen und schwerkranken Patienten. Klinikgeschäftsführer Dr. Christian Kloeters freut sich über den Neuzugang: "Mit Dr. Walper konnten wir einen sehr erfahrenen und fachlich breit aufgestellten Kollegen für unseren intensivmedizinischen Bereich gewinnen. Ich wünsche ihm einen guten und erfolgreichen Start in unserer Klinik."

Der Fachbereich Intensivmedizin verfügt derzeit über sechs intensivmedizinische sowie über zehn intermediate-Care-Betten. Im gesamten intensivmedizinischen Bereich werden Patienten aller im Klinikum vertretenen medizinischen Fachdisziplinen, insbesondere nach operativen Eingriffen, aber auch Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall und nach Unfällen versorgt.

Vor allem im Bereich der interdisziplinären Intensivmedizin kommen nahezu alle modernen Therapieverfahren, die zur Aufrechterhaltung gestörter Vitalfunktionen notwendig sind, zur Anwendung. Daneben übernimmt das Team der Intensivmedizin auch die notfallmedizinische Versorgung innerhalb der Klinik, wenn es zum Beispiel bei einem Patienten zu einer akuten vital bedrohlichen Gesundheitsstörung kommt. Walper studierte Humanmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg. Weitere Stationen seiner Facharztausbildung führten ihn u. a. an Kliniken im Saarland.

Seit 2007 ist er Facharzt für Anästhesie und hat als weitere Zusatzbezeichnungen Palliativmedizin, Intensivmedizin, Spezielle Schmerztherapie, Ärztliches Qualitätsmanagement und Notfallmedizin. Neben seinen Tätigkeiten als Chef- und Oberarzt an Kliniken in Sachsen hat Dr. Walper sich auch in anderen Bereich weiterqualifiziert. Er verfügt über einen akademischen Abschluss als Master of Law (Medizinrecht) sowie als Master of Business Administration (MBA) in Health Care Management. Daneben ist er ehrenamtlich in verschiedenen Gremien der Landesärztekammer Sachsen tätig. red