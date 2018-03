Neue Schulamtsdirektorin: Gisela Rohde folgt auf Uwe Dörfer

Die Suche ist beendet: Am 24. Oktober wurde im Amtsblatt des bayerischen Kultusministeriums die Stelle des Fachlichen Leiters des Staatlichen Schulamts im Landkreis Kronach ausgeschrieben. Mit Gisela Rohde ist nun eine Nachfolgerin für Uwe Dörfer gefunden worden, teilt das Ministerium auf Anfrage von infranken.de mit.



Seitdem der langjährige Schulamtsdirektor Dörfer mit Beginn dieses Jahres die fachliche Leitung der Staatlichen Schulämter für den Landkreis und die Stadt Coburg übernahm, vertrat ihn die Schulrätin Kerstin Zapf.



Als Leiterin der Grundschule Lichtenfels am Markt verabschiedete sich Rohde von der Arbeit im Klassenzimmer und wagte den Schritt in eine behördliche Laufbahn.

Nach Stationen als Schulrätin in Lichtenfels und Coburg war die neue Kronacher Schulamtsleiterin zuletzt als Schulamtsdirektorin im Landkreis und in der Stadt Bamberg tätig.