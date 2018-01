Kreis Kronach: Auto und Lkw kollidieren frontal - Zwei junge Menschen schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, gegen 20.05 Uhr, auf der Staatsstraße 2200 in Höhe des Küpser Gemeindeteils Theisenort. Laut Polizei war ein 18-jähriger mit seinem Opel aus Richtung Coburg kommend in Richtung B 173 unterwegs.Kurz vor einer Linkskurve kam er nach derzeitigem Stand aus noch nicht geklärten Gründen zu weit auf die linke Fahrbahnhälfte und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lkw aus dem Hofer Landkreis zusammen.Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel zurück geschleudert und kam im rechten Straßengraben entgegen der Fahrtrichtung zum Liegen. Herbeieilende Ersthelfer versorgten den in seinem Pkw eingeklemmten jungen Mann und seine 15-jährige Beifahrerin sofort nach dem Unfall bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.Der 18-jährige musste durch die verständigten Feuerwehren aus seinem Pkw geborgen und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in ein angrenzendes Krankenhaus geflogen werden. Die 15-jährige wurde ebenso mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.Gleiches galt für den Lkw-Fahrer, der jedoch glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 25.000 Euro, wobei der Opel des jungen Mannes total beschädigt wurde.Durch die Staatsanwaltschaft Coburg wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache an die Unfallstelle beordert. Die Staatsstraße 2200 war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 00.45 Uhr total gesperrt. Neben den Kräften der Kronacher Polizei, die durch Schwerlastspezialisten der Verkehrspolizei Coburg unterstützt wurden, waren zwei Notärzte und weitere etliche Rettungskräfte des BRK sowie der Feuerwehren aus Küps, Schmölz, Theisenort und Johannisthal im Einsatz.