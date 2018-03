Nach Einigung vor Gericht: Wie die Pächter mit neuer Regelung fürs "Schützenhaus" umgehen

Die Traditionsgaststätte "Schützenhaus" in Kronach hat seit dem 1.Oktober 2017 neue Pächterinnen. Und nur wenige Monate später wurde der Betrieb der Gaststätte Gegenstand einer Gerichtsverhandlung vor dem Bayreuther Verwaltungsgericht.Ein Anwohner des Schützenplatzes hatte gleich zwei Klagen eingereicht. Eine zielte auf eine Nutzungsuntersagung für das Schützenhaus ab. Denn von lärmintensiven Veranstaltungen, die auch nach 24 Uhr zu viel Verkehr rund um die Gaststätte sorgten, fühlte sich der Anwohner belästigt.Die Parteien, darunter die Schützengesellschaft und das Landratsamt als Vertreter für den Freistaat Bayern, konnten im Januar eine Einigung finden. Künftig soll es im Jahr maximal sechs diskothekenartige Veranstaltungen in der Gaststätte geben - dazu kommen jährlich sechs Faschingsveranstaltungen."Wir sind zufrieden - es hätte wesentlich schlechter für uns ausgehen können", sagt Corinna Himmel, ein der Betreiberinnen der Gaststätte "Schützenhaus". Wie sie mit der Regelung umgehen und was Schützenmeister Frank Jungkunz zum Ausgang des Gerichtsverfahrens sagt, lesen Sie in Kürze auf inFrankenPlus.