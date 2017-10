Musiknacht: Kronach rockt wieder

Der größte Kneipenbummel des Jahres steht wieder an. Am Samstag feiert die Kronacher Musiknacht ihr 20-Jähriges. Und wer mitfeiern will, hat die Qual der Wahl. 15 Locations öffnen ihre Türen für Nachtschwärmer und bieten musikalisch ein abwechslungsreiches Programm von Country bis Jazz.



Doppelpack in Holly's Bar und im Kettelerhaus : Friends + Gary & Hann



Ab 19 Uhr gibt es in Holly's Bar Akustik-Gitarren und zweistimmigen Gesang mit dem Duo "Gary und Hann" aus Stockheim zu hören. Im Biergarten spielt zu späterer Stunde das Trio "Friends" mit Oldies, Schlagern und Evergreens auf.



Bastion Marie mit klassischer Besetzung: Father's Finest



Blues, Funk und Soul über den Dächern der Stadt: Mit der Band "Father's Finest" erwartet die Zuhörer eine erfahrene Coverband mit klassischer Besetzung. Die vier leidenschaftlichen Musiker spielen voller Überzeugung und Spaß an der Musik.



s' Antla: Livemusik mit "Rainbow"



Seit über 20 Jahren steht die Band "Rainbow" für handgemachte Musik mit Spaßfaktor. Wie schon im letzten Jahr geben sich die drei Franken in der Brauereigaststätte s' Antla in der Amtsgerichtsstraße die Ehre. Auch in diesem Jahr soll es wieder den einen oder anderen Gastauftritt geben.



Jazzklänge im Vecchia Casa mit "Jazz Me "



Jazz-Fans kommen in diesem Jahr im Vecchia Casa auf ihre Kosten. Neben italienischen Spezialitäten im Ristorante serviert das Duo "Jazz Me" den Gästen ab 20 Uhr feinste Jazz-Klänge. Werner Olgemöller und Viktor verstehen ihr Handwerk - es wird auch nicht der letzte Auftritt in Kronach für dieses Jahr bleiben.



CoCoNo: Solide Rockklänge aus Franken mit " Solid Rock"



Blues Rock und Southern Rock und das aus aus der Cranach-Stadt: Die drei Musiker von "Solid Rock" kapern das CoCoNo am Samstag mit Bass, Gitarre und Schlagzeug und ihren drei Rockstimmen. Neben altbekannten Covern aus verschiedenen Genres wird es auch jede Menge Material aus der eigenen Feder zu hören geben.



Steven Malekas + Marius Holland in der Karibikbar



Zum ersten Mal dabei bei der Musiknacht, gibt es in der Karibikbar am Fuße der Oberen Stadt gleich Livemusik im Doppelpack: Steven Malekas und Marius Holland bringen mit Gitarre und E-Piano Jazz- und Swing-Klänge in die Räumlichkeiten der "Galerie Ambiente".



Kaiserhof Bräu: Bieranstich bei Wirtshausmusik von"FrankenArt"



Zum offiziellen Bieranstich mit Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein gibt es auch in diesem Jahr wieder fränkische Volksmusik für das standesgemäße "Prosit der Gemütlichkeit". Ab 18 Uhr öffnet die Tenne im Innenhof der Brauerei ihre Tore, ab 19 Uhr fließt dann offiziell das Bier und es darf zu den unverstärkten Klängen von "FrankenArt" angestoßen werden.



Rock'n'Roll im Blueberry Hill Pub mit den "Hot Rockin Blackbirds"



Gute, handgemachte Musik und eine kleine Zeitreise in die glorreichen 50er Jahre - das erwartet Zuhörerbei den "Hot Rocking Blackbirds". Für Freunde von Rockabilly-Klängen mit Einwürfen aus Blues, Jazz und Ska geeignet.



Feierbar - Einstand für Kronachs neuste Location mit dem "Tanzlabor Kollektiv"



Ab 22 Uhr bis morgens um fünf darf in der Feierbar am Bahnhofsplatz zu Lounge- und Technobeats getanzt werden. Am DJ-Pult stehen für die Clubnacht DJ Duke und DJ Unless vom Tanzlabor Kollektiv und versuchen, der Feierbar einen angemessenen Einstand in die Kronacher Musiknacht zu geben.



Solo-Country im Café Lichtblick mit Mike Haggard



Wie es sich für ein Rock-Café gehört, wird im Lichtblick zur Gitarre gegriffen. Solokünstler Mike Haggard wird die Gäste am Samstag mit Country- und Rock'n'Roll-Klängen verwöhnen und für eine tolle Bereicherung der 20. Kronacher Musiknacht sorgen.



"Restless Cats" im Riverside



Nach dem Blueberry Hill Pub die zweite Pflichtveranstaltung für wahre Rockabilly-Fans: die "Restless Cats" im Riverside Café. Ab 22 Uhr stehen die Musiker aus Kronach und Lichtenfels - die zu den Urgesteinen der Musiknacht gehören - auf der Bühne. Rückwärtsgewandt, anachronistisch, retroverliebt - die drei Rock'n'Roller treffen den Geist der 50er Jahre, ohne ihn zu kopieren.



"Voices4You" in der Spielkiste



In der Spielkiste gibt es in diesem Jahr keine großen Überraschungen - dafür verlässliche Partystimmung und musikalische Highlights aus drei Jahrzehnten. "Voices4You" präsentiert einen Mix aus Pop, Rock und Funk. Die drei erfahrenen Musiker Silke, Steffen und Hans P. gehören ebenfalls zu den "alten Hasen" der Kronacher Musiknacht und stehen beim 20ten Geburtstag in der Spielkiste im Rampenlicht.



R.I.O.! - Bandcontest im Struwwelpeter



Gleich vier Bands aus der Region spielen am Samstag im Struwwelpeter und alle wollen das eine: Den Sieg beim R.I.O.!-Bandcontest. "Hunter" (Bild) , "Revolutions per Minute", "The Slingshot Argument" und "Apollo Apes" starten ins Rennen - um 19.30 Uhr geht es los, um Mitternacht steht der Gewinner dann fest.



Vol.Beatclub + Bring Back Barbara im Kitsch



Band oder DJ? Im Kitsch gibt es in diesem Jahr gleich beides. Ab 21 Uhr stehen die beiden Rockbands "Vol.Beatclub" und "Bring Back Barbara" auf der Stadl-Bühne. Gleichzeitig wartet ab 20 Uhr das DJ-Duo "The Barsheriffs" in der Tenne hinter den Plattentellern auf Gäste. Zur späteren Stunde kann im Stadl noch zu den Clubsounds des DJ-Duos "Philo&Ci" getanzt werden.



Limerick: Draußen wird gegrillt, drinnen gerockt mit "3-Saitig"



Mit "3-Saitig" stehen im Limerick am Samstag drei wahre Rock-Profis auf der Bühne: Theo, Matthias und Alexander begeistern sicherlich auch zu dieser Kronacher Musiknacht ihre Zuhörer. Wem es im Inneren zu voll wird, der findet im großen Außenbereich sicher noch ein lauschiges Plätzchen. Die Mädels und Jungs vom Kronacher Jugendorchester Kronach versorgen die Gäste auch in diesem Jahr wieder mit fränkischen Bratwürsten frisch vom Grill.