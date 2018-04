Musikergruß für den Musikverein Steinwiesen

Die Sonne strahlt, die zahlreichen Zuschauer sind begeistert und die über 800 feschen Burschen und schicken Mädels in Tracht, Dirndl und Musikantenkleidung warteten auf ihren gemeinsamen Einsatz. Zum Kreismusikfest in Steinwiesen hatten sich an diesem Samstag und Sonntag 32 Musikkapellen eingefunden, um mit dem Jubelverein den 50. Geburtstag zu feiern.

Schirmherr und Bürgermeister Gerhard Wunder dankte für das gelungene Fest und betonte, dass die Musik ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft ist. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach überbrachte die herzlichsten Glückwünsche auch im Namen von Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner. Er brachte den Musikvereinen seine Anerkennung, den Respekt und große Wertschätzung entgegen. Der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB), Wolfgang Müller betonte, dass sich bereits am Samstag acht Kapellen zu einem Sternmarsch zusammengefunden hatten und nun am Sonntag wieder 21 Kapellen aus dem Landkreis Kronach sowie aus dem Landkreis Kulmbach zum Sternmarsch und Gemeinschaftschor angetreten sind.

Bei strahlendem Sonnenschein drückten die Musikanten ihre Gratulation zum Jubiläum des Musikvereins Steinwiesen mit dem "Musikergruß", dem Hochhalten der Musikinstrumente aus. Der große Gemeinschaftschor wurde abwechselnd dirigiert von Kreisdirigent Roman Steiger und Dirigent Wolfgang Schrepfer. Mit dem anspruchsvollen "Apertum" und dem Stück "Wir grüßen mit Musik" wurde es ein musikalisches Highlight.

Ebenso schön tönten anschließend - dirigiert von Bezirksvorsitzenden Werner Pörner - die Bayernhymne und das Deutschlandlied über den Rathausplatz. Pörner dankte allen Musikern und Musikerinnen für den beeindruckenden Gemeinschaftschor.

Bereits am Vormittag hatte eine Kirchenparade und ein Festgottesdienst in der Pfarr- und Wallfahrtskirche "Mariae Geburt" den Festtag eröffnet. Es gab hier einen doppelten Grund zum Feiern, wurde doch gleichzeitig das Patronatsfest gefeiert. Aktive Musiker und Musikerinnen standen als Ministranten mit Pfarrer Richard Reis vor dem Altar, der Musikverein Steinwiesen umrahmte den Gottesdienst und das "Halleluja" von Leonard Cohen klang vor dem Evangelium durch das Kirchenschiff, gesungen von Corina Müller unter Begleitung von Andi Müller.