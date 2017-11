Musikalisches Ausrufezeichen gegen Rassismus

Da wurde es richtig eng auf der Bühne: Was für ein wunderschöner Anblick, was für tolle Musik. Andreas Fehn von "Fristlos" stimmt das Lied "Chöre" an - und sein ganz persönlicher Chor lässt mit strahlenden Gesichtern den Refrain erklingen. Sein Chor, das sind die Nachwuchs-Akteure der Siegmund-Loewe-Realschule (RS II), die zuvor eine Stunde lang mit tollen Auftritten die Bühne der Zecherhalle gerockt hatten und nun voller Freude die Band "Fristlos" musikalisch unterstützen. Gänsehaut pur!



Seit Sommer dieses Jahres trägt die RS II den Titel "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". Als Paten hatten die Schüler die Band "Fristlos" auserkoren. Diese Patenschaft wurde nun gemeinsam mit Leben erfüllt - in Form eines gemeinsamen Konzerts mit der bestimmten Aussage: "Nein zu Rassismus, nein zu Diskriminierung und ein Ja für gegenseitigen Respekt und Toleranz!"



"Musik ist bunt - Fristlos und RS II gegen Rassismus" - Der Titel des Abends war wohl gewählt. So kunterbunt wie das Schulleben waren nämlich auch die musikalischen Darbietungen der Nachwuchs-Akteure. Der Auftakt oblag der neu gegründeten Schülerband der 5. und 6. Klassen (Alina Mantey, Sophie Kern, Lilly Thauer, Vanessa Lienerth, Robert Rost und Lukas Pretschner) mit dem Nena-Hit "99 Luftballons". Das Bläserensemble begeisterte mit der auf der Toleranz von Homosexuellen anspielenden Hymne "Y.M.C.A.". Dabei tobte der Saal. Ganz still im Publikum wurde es dagegen bei den sehr gefühlvollen Klängen aus dem Film "Forrest Gump".



Die "große" Schulband setzt sich aus Neunt- und Zehntklässlern (Paul Reuther, Anna Richter und Kevin Klenner). Diese lieferten den Background für eine ganze Reihe begabter Nachwuchs-Sängerinnen. Unbestrittener Höhepunkt des Abends war der gemeinsam von "Fristlos" und allen Akteuren gesungene Mark-Forster-Hit "Chöre", in den der ganze Saal mit einstimmte.



Elena Roder, Sarah Höfner und Adrian Seidenaht hatten Filmbeiträge passend zum Thema gedreht, die sie während des Programms vorführten. Zudem hatten sie auch Interviews geführt und ihre Gesprächspartner zu Themen wie Rassismus und Diskriminierung befragt. Mit einer beeindruckenden Tanz-Choreografie demonstrierten Lisa-Marie Engelhardt und Luisa Förtsch auf

ihre ganze eigene, berührende Haltung gegenüber den Rassismus.



Durch das Programm der RS II führten die beiden Schülersprecherinnen Erika Scheffler und Leonie Himmel. Die vielen Gäste waren eingangs von der Verbindungslehrerin Anja Betz begrüßt worden. "Zeigt auch weiterhin Courage gegen jegliche Form von Rassismus", appellierte sie unter großem Beifall an alle Anwesenden.



Nach dem ersten Programmteil war natürlich noch lange nicht Schluss. Nahtlos ging es zu "Fristlos live on Stage" über. Schnell war die Tanzfläche bevölkert mit Schülern. Es war ein Abend, der zweifelsohne in die Geschichte der RS II eingehen und allen Akteuren wie auch Besuchern unvergesslich bleiben wird. Die Erlöse kommen der "Geschenk mit Herz"-Aktion zugute, die benachteiligte Kinder an Weihnachten mit Geschenken erfreut.