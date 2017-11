Musikalischer Doppelpack mit Gänsehaut-Effekt

Den ersten Programmteil bestritt das Kreisseniorenorchester 50+. Über 550 Zuhörer

zeigten sich restlos begeistert. "Wir Musikanten, vereint durch Spiel und Gesang ...",

erschallt es aus den Kehlen der mehr als 550 Besucher und den Instrumenten

der über 100 Aktiven des Kreisauswahlorchesters und des Kreisseniorenorchesters 50+ des Kreisverbands Kronach vom Nordbayerischen Musikbund (NBMB). Was für eine Klangfülle und welche Freude! Dirigiert wird die gefühlvolle und melodienreiche böhmische Polka von ihrem Komponisten Kurt Gäble selbst.



Gänsehaut pur gab es nicht nur bei dieser berührenden Hymne an die

Freundschaft und Liebe zur Musik, sondern bei vielen anderen Stücken des

über dreistündigen Konzertes, das die Creme de la Creme der Aktiven im

Landkreis - jung und junggeblieben - ihrem begeisterten Publikum bot. Den

ersten Teil des Abends bestritt das Kreisseniorenorchester 50+ bei seinem

dritten großen Auftritt. Die 37 Musiker und - die einzige Dame in ihren

Reihen - Gabi Schlagenhaft, die aus 18 Musikvereinen kommen, hatten ein

stimmungsvolles Programm einstudiert. Im zweiten Programmteil trat das

Kreisauswahlorchester - Aushängeschild der Jugendarbeit des NBMB im Kreis

Kronach - in Erscheinung. Dieses zählte heuer 64 Aktive aus 22

Musikvereinen. Zu hören waren fast ausschließlich Arrangements und

Eigenkompostionen von Kurt Gäble. So konnte der Komponist, Arrangeur,

Dirigent, Musiker und Musikpädagoge am Wochenende für zwei Workshops mit

beiden Orchestern gewonnen werden. Beim Benefiz-Konzert, dessen freiwillige

Spenden traditionsgemäß der musikalischen Jugendarbeit zugutekommen, griff

er ein ums andere Mal selbst zum Taktstock - und das mit offensichtlicher

Freude!



Unter Leitung des stellvertretenden Kreisdirigenten Markus Schnappauf boten

die "Senioren" mit viel Schwung traditionelle und konzertante Blasmusik dar.

Leicht und beschwingt ließen sie den Konzertmarsch "Salemonia", den Walzer

"Lebensfreude pur" und die Heublumen-Polka aus der Feder des Allgäuer

Komponisten ebenso erklingen wie die musikalische Hommage "Les Humphries

Singers in Concert" nach einem Arrangement Gäbles. Im wahrsten Sinne des

Wortes "zum Besten" gaben sie als strahlende Eröffnung Beethovens "Ode an

die Freude", den Hoch Habsburg-Marsch sowie die Polka "Böhmische Liebe".

Durch das Programm führte einmal mehr in charmanter Art und Weise und um

keinen Witz verlegen der 2. Bürgermeister der Stadt Teuschnitz, Stephanus

Neubauer.



Auch beim zweiten Konzertteil des Kreisauswahlorchesters unter Leitung von

Kreisdirigent Roman Steiger kamen sämtliche Genres der Musik zu Ehren,

allesamt ebenfalls aus der Feder Gäbles: konzertante Stücke, Filmmusik,

Easy Listening-Musik und sogar Bergmusik - kurzum: Höhepunkt an Höhepunkt!

Unbestrittene Highlights waren die Solo-Auftritte. Andrea Löffler und Marina

Neubauer begeisterten mit ihrem zweistimmigen sehr harmonisch dargebotenen

Flöten-Solo in "Celtic Flutes". Ein Traum von Schönheit! Dies gilt auch

für die strahlende und facettenreiche Interpretation der großartigen

Sopranistin Eva Friedrich von "Gabriellas sång" im schwedischen Original aus

dem Film "Wie im Himmel". Seit 2013 studiert Friedrich Gesang und

Musiktheater an der Universität der Künste in Berlin. Für das Konzert war

die Sängerin mit der wunderbar geschmeidigen Sopranstimme eigens aus Berlin

angereist. Sie singt das Stück so strahlend und facettenreich, mit solch

weichen und anmutigen, fließenden Tönen - und mit so viel Gefühl, dass ihren

Zuhörern die Tränen in die Augen steigen. Bravorufe kommen nicht "nur" aus

dem Publikum, sondern auch von Gäble selbst, der ihr und den Flötistinnen zu

ihrer tollen Leistung gratulierte. Moderator des zweiten Teils war Holger

Pohl, der viel Interessantes über die Hintergründe der zu hörenden Stücke

"Euregio", "Owinio", "Celtic Flutes", "Nineteen-Fifty-Eight", "Gabriellas

sång" und "Klang der Alpen" zu berichten wusste.



Den traditionellen Abschluss des Konzerts bildete das ebenfalls

gemeinsam angestimmte "Kein schöner Land".



NBMB-Kreisvorsitzender Wolfgang Müller, der ebenso zu den Mitwirkenden

gehörte wie weitere Mitglieder der Kreisvorstandschaft und

NBMB-Bezirksvorsitzender Werner Pörner dankte den beiden

Orchestern und ihren Dirigenten für ihre geopferte Freizeit bei den

Probephasen und beim Konzert. In seinen Dank schloss er alle ein, die zum

Gelingen beitrugen - insbesondere dem Musikverein Steinbach am Wald für die

Organisation und Bewirtung, dem MV Steinwiesen und MV Friesen für die

Überlassung ihrer Proberäume sowie alle Sponsoren, dem Publikum fürs Kommen

- und insbesondere Gäble. Eingangs waren die Gäste in der rappelvollen Rennsteighalle vom

Steinbacher Bürgermeister Thomas Löffler und von Landrat Klaus Löffler

begrüßt worden, die das herausragende Engagement des Kreisverbands sowie

aller Blasmusikkapellen im Landkreis für die Musik und die Jugendarbeit

herausstellten.



Bruno Schnappauf ist neues Ehrenmitglied des NBMB-Kreisverbands



Im Rahmen des Jahreskonzerts wurde Bruno Schnappauf zum Ehren-Mitglied

ernannt. Damit wurde seine 21-jährige verdienstvolle aktive Mitarbeit als

stellvertretender Kreisvorsitzender wie auch sein jahrzehntelanges Wirken

für die Blasmusik in seiner Heimat gewürdigt.



Kreisvorsitzender Müller würdigte den außergewöhnlichen

Einsatz seines langjährigen Stellvertreters. Dieser wird nach 21 Jahren in

der am 25. November 2017 abgehaltenen Generalversammlung - auf eigenen

Wunsch hin - nicht mehr für dieses Amt kandidieren. Dem Kreisvorstand wird er aber erfreulicherweise weiter angehören.



Mit zehn Jahren erlernte Schnappauf Klarinettenspielen beim MV Effelter. "In

deiner nunmehr 55-jährigen aktiven Tätigkeit als Musiker hast Du viel bewegt

und für die Musik in unserer Heimat viel geleistet - immer zum Wohle deines

Heimatvereines, des Kreisverbandes und aller Vereine im Landkreis Kronach",

würdigte Müller die Leistung von Schnappauf, der sich völlig überrascht und

gerührt angesichts der ihm zuteilwerdenden Ehrung zeigte.

Beim MV Friesen hatte er die Geschicke als 1. Vorsitzender 21 Jahre fest in der Hand. Zwei

Jahre fungierte er danach noch als 2. Vorsitzender. 1991 hat er das

Kreismusikfest organisiert und durchführt sowie gleichzeitig die derzeit

fränkische Tracht angeschafft. Etliche in Friesen abgehaltene Blasmusiktage

tragen seine Handschrift. 1996 wurde er zum stellvertretenden

Kreisvorsitzenden gewählt. 2012 war er die treibende Kraft, das Bundesbezirksmusikfest in

den Flößerort zu holen.



Als stellvertretender Kreisvorsitzender hat er neun Jahre lang Hermann

Schwaabe sowie jeweils sechs Jahre Hartmut Bär und Wolfgang Müller

unterstützt. All dies leistete er immer unentgeltlich. "Auf das alles kannst

du mit Recht sehr stolz sein", so Müller weiter. Was er geleistet habe, sei

nicht "nur" vorbildlich, sondern einmalig. Der Kreisvorstand habe

deshalb beschlossen, ihn in Würdigung, Anerkennung und Dankbarkeit seiner

besonderen Verdienste zum Ehrenmitglied zu ernennen. Ein großer Dank galt

auch dessen Ehefrau Rosi für ihre herzliche, freundliche und aufgeschlossene

Unterstützung in all den Jahren. Als Zeichen des Dankes wurden die beiden

mit einer Reise ins Allgäu nach Altusried beschenkt -

in Verbindung mit zwei Karten für das große Open Air mit Ernst Hutter und

seine Egerländer Musikanten. Als Highlight umfasst der Besuch eine

persönliche Begegnung und ein Gespräch mit Ernst Hutter.



Ehrungen: Der Kreisvorsitzender dankte jungen Aktiven, die sich seit vielen

Jahren im Kreisauswahlorchester engagieren. Jeweils zehn Mal wirkten mit

Anna Hollendonner aus Steinwiesen, Andrea Löffler aus Effelter und Kilian

Piontek aus Neuses sowie 15 Mal Silke Kaiser, geborene Welsch aus

Hesselbach, jetzt Coburg.