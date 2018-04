Musikalische Osterfreude verbreitet

Ebersdorf/L.- Gesangverein und Blaskapelle erfreuen beim Osterkonzert in der vollbesetzten Kulturhalle mit abwechslungsreichem Unterhaltungsprogramm und begeistern die Besucher. Gesangverein, Blaskapelle und Theatergruppe boten in der vollbesetzten Kulturhalle in Ebersdorf ein buntes Osterkonzert und bereiteten den begeisterten Besuchern eine große Osterfreude. Beim Osterkonzert am Ostersonntag waren Frühlingsgefühle angesagt. Die musikalische Reise ging aber weit über das Taugwitztal hinaus. Musikanten und Sänger entführten nach Amsterdam und Moskau und erfreuten mit Volksmusik aus der Heimat, Märschen und Walzer, genauso wie mit internationalen Balladen, Schlagern, Rock und Pop- Hits aus jüngster Vergangenheit. Einen ganz besonders erfreulichen und zu Herzen gehenden Beitrag dazu leisteten die Nachwuchsmusiker der Blaskapelle Ebersdorf. Musikalischer Leiter Andreas Rentsch konnte gleich drei Jungtalente für ihre bestandenen Leistungsprüfungen D-1 (Bronze) und D-2 (Silber) beim Nordbayerischen Musikbund (NBMB), unter Beifall der zahlreichen Besucher, gratulieren und auszeichnen. Die Geschwister Sabrina Melcher (15 Jahre, Klarinette), Thomas Melcher (16 Jahre, Trompete) wurden mit Bronze bestückt und Alexander Schmidt (15, Schlagzeug) darf sich mit dem Leistungsabzeichen in Silber schmücken. "Ich bin stolz auf euch!" Sagte Dirigent Rentschund fügte hinzu: "Sie sind zwar noch sehr jung, gehören aber nicht mehr zu den Anfängern und verstärken die Blasmusikrookies ELLLS der Großgemeinde". Rookies heißt so viel wie Neulinge, Anfänger und ELLLS stehe für Ebersdorf, Ludwigsstadt, Lauenstein, Lauenhain und Steinbach an der Haide, also für die Stadtteile aus denen die Nachwuchsmusiker kommen, informierte musikalischer Leiter Andreas Rentsch, der zugleich allen Ausbildern seinen Dank für deren Geduld und ihr Engagement für den Nachwuchs und damit für die Zukunft der Blasmusik in der Stadt Ludwigsstadt aussprach. Grundstein für die Rookies wird allerdings schon in der Bläserklasse der "Grundschule am grünen Band Ludwigsstadt" gelegt, von der Bläserklasse werden dann die Jungtalente in die Blasmusikrookies ELLLS übernommen und werden von Registerfachkräften in die Kapelle integriert. Es sind aber nicht alle Kids bei den Roookies, sondern auch Teenies und sogar über 20-Jährige die erst zur Musik gefunden haben werden im Erwachsenenalter hier an Orchestermusik herangeführt. Den größten Teil des Osterkonzertes gestalteten aber Gesangverein und Blaskapelle. Die Blaskapelle spielte zum Auftakt "In Vino Veritas" und ließ die "Egerländer Solistenparade", ein Potpourri mit Soli durch alle Register folgen. Dabei waren Solisten, Stefan Schmidt, Thomas Hünlein (Posaune): Lars Kröckel, Klaus Kühnlenz, Lena Söllner, Leonie Schinner, Heike Rentsch, Christl Großmann, Vanessa Lang (Klarinette), Willi Rentsch, Thomas Reichenbächer, Christian Dressel (Tenorhorn, Bariton), Andi Hoderlein, Frank Großmann, Danny Hoderlein, Luca Trautschold, Eva Söllner, Michael Dressel (Flügelhorn), Hartmut Bähr (Bass-Register), Benjamin Rentsch (Schlagzeug). Der Gesangverein ließ "Träume aus der Kinderzeit" und "Glocken der Heimat" folgen. Mit dem "Traum von Amsterdam" führte der GV in die niederländische Hauptstadt und die Blaskapelle führte in die russische Metropole nach "Moskau" mit dem gleichnamigen Titel der Pop- Gruppe Dschingis Khan. Temperament- und schwungvoll intonierten die Musikanten den Welthit von Abba "Thank you fort he Music". Ausdrucksstark interpretierte der gemischte Chor des Gesangvereins den Rock´n Roll- Hit "Sugar, Sugar Baby" und wechselte das Tempo und Gemüt zu dem besinnlich stimmenden Lied "Old long syne" und entführten die Erinnerungen in eine längst vergangene Zeit. Das fulminante Finale gestalteten GV und Blaskapelle gemeinsam mit dem weltweit bekannten Militärmarsch "Colonel Bogey March", auch bekannt als Filmmelodie und Ohrwurm "Brücke am Kwai". Damit verabschiedeten sich di beiden Klangkörper die ein wunderbares Klangerlebnis als Ostergabe an die Besucher reichten.

Nach der Pause waren im zweiten Konzertteil die Theaterspieler gefragt.

Mit dem Einakter, "Musikprobe ist um halb acht" entlockten die Mitwirkenden den Besuchern etliche Lachsalven und setzten die von Blaskapelle und GV stimulierte gute Laune fort. Die Darsteller: Willi Rentsch, Benjamin Rentsch, Laura Bergthal, Lena Söllner, Leonie Schinner, Eva Söllner. Auch sie ernteten tosenden Beifall für ihre schauspielerische Begabung mit der sie mit sehr viel Humor in die Tücken einer Musikprobe einführten. Das Orchesterkonzert gibt es seit 1950. Damals wurde es erstmals vom Gesangverein initiiert und mit einem Theaterstück umrahmt. Seit geraumer Zeit gestaltet die Blaskapelle dieses zur Tradition gewordene Osterkonzert mit. eh