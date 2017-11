"Muggnpfiffer" begeisterte die Kids

Über 160 Schüler der Grundschulen Weißenbrunn und Johannisthal sowie Vorschüler der Kindertagesstätten "Pusteblume" Weißenbrunn und "Fridolin" Hummendorf waren vom Puppentheater Muggnpfiffer begeistert. Die faszinierende Geschichte von "Bruzzelia Quasselfuß" verfolgten die Kinder in der Leßbachtalhalle mit großer Aufmerksamkeit.

Die Aufführung war im Rahmen einer Projektwoche "Gesundheit und Nachhaltigkeit" der Grundschule Weißenbrunn möglich geworden. Das Märchen von der Hexe Bruzzelia Quasselfuß wurde vom Muggnpfiffer-Team großartig inszeniert.



Das Stück handelt dabei um Mobbing, das sogar so weit ging, dass auch Lachen verboten war. Der Hexe Bruzzelia Quasselfuß ist die Wolle ausgegangen, mit der sie die schönsten Märchen strickt. Sie macht sich auf die Suche nach der Zauberin Wollewatz, der nettesten Geschichtenwolleverkäuferin weit und breit. Doch die Wollewatz wurde von zwei bösen Hofdamen entführt und in den Kerker der verlorenen Hoffnung gesperrt, denn Geschichten erzählen und Lachen sind verboten. Aber zum Schluss gab es doch ein glückliches Ende - wie in allen Märchen.



Das Besondere an dem Muggnpfiffer-Theater ist, dass alle Darsteller, aus vom Muggnpfiffer-Team selbst gebastelten Marionetten-Puppen bestehen. Auch die Kulissen und Requisiten entstammen der Kreativität und den Ideen der Idealisten von Muggnpfiffer, die schon mit dem Umweltpreis des Landkreises Kronach ausgezeichnet wurden. Die Marionettenstrippen lagen bei dieser Vorführung in den Händen von Anni Falat, Diane Kreul, Ruth Lehnhardt, Anne Schlick und Christina Zehnter. Regisseurin und aufmerksame Beobachterin war die Gründerin der Muggnpfiffer, Elke Schülner. Mit großer Fingerfertigkeit setzten sie ihre Puppen in Szene und zogen die Kinder in ihren Bann. So richtig spannend und interessant wurde es für die kleinen Zuschauer als die Marionettenpuppen von ihren Marionettenspielern ins Publikum gebracht wurden und die Kids hautnah mit den schönen Figuren in Kontakt kamen.

Alle Theateraufführungen der Muggnpfiffer haben eine bedeutsame, lehrreiche Botschaft und geben auch zum Nachdenken Anlass und Motivation. Bruzzelia Quasselfuß plädiert für ein friedfertiges Miteinander ohne Mobbing und Ausgrenzung.