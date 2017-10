Moderate Preissteigerung ist möglich

Nach dem Verkauf der ehemaligen KWG-Wohnungen von der ZBI (Zentral Boden Immobilien in Erlangen) an Union Investment befürchten die Mieter, dass weitere Kostensteigerungen auf sie zukommen könnten. Der FT hat diese Bedenken zum Anlass genommen, beim künftigen Eigentümer nachzufragen. Simon Sahm von der Abteilung Marketing/Kommunikation hat einige Fragen beantwortet, die den Mietern auf dem Herzen liegen.



Laut Sozialcharta sollen Mieterhöhungen bis Ende 2018 ausgeschlossen sein. Nun merkt der Vorsitzende des Mietervereins an, dass diese auf Grund früherer Erhöhungen (2014/2015) ohnehin rechtlich nicht zulässig wären. Ist das korrekt?

Simon Sahm: Die Sozialcharta legt fest, dass bis zum 31. Dezember 2018 keine Mieterhöhungen für Wohnungen vorgenommen werden dürfen, für die zum Stichtag 31. Dezember 2017 ein ungekündigtes Mietverhältnis besteht. Eine Ausnahme bilden Wohnungen, in denen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Bei diesen Wohnungen ist der Eigentümer prinzipiell berechtigt, die nach den gesetzlichen Vorschriften zulässigen Mieterhöhungen vorzunehmen, die in einem direkten Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten stehen.

Grundsätzlich sind Mieterhöhungen nur dann nicht erlaubt, wenn die letzte Mieterhöhung weniger als drei Jahre zurückliegt und die letzte Erhöhung die sogenannte Kappungsgrenze von 20 Prozent der Ausgangsmiete nicht überschreitet. In den Jahren 2014 und 2015 wurden Mieterhöhungen der beschriebenen Art für rund zehn Prozent der Mietverhältnisse durchgeführt. Rund 90 Prozent der Mietverhältnisse waren von den Mieterhöhungen in den Jahren 2014 und 2015 nicht betroffen.



Welche Bereiche umfasst die Sozialcharta neben der Frage nach Mieterhöhungen?

In der Sozialcharta ist außerdem festgelegt, dass eine Eigenbedarfs- und/oder Verwertungskündigung des Mietverhältnisses bis zum 31. Dezember 2022 ausgeschlossen ist, wenn mit dem Mieter zum 31. Dezember 2017 ein ungekündigtes Mietverhältnis besteht.



Spätestens ab 2019 befürchten die Mieter eine (deutliche) Mietsteigerung. Eine realistische Annahme?

Die durchschnittliche Monatsmiete in den rund 700 Kronacher Wohnungen liegt heute bereits auf einem marktgerechten Niveau. Von einer deutlichen Mietsteigerung ist daher nicht auszugehen. Moderate Anpassungen der Mieten für Mietverhältnisse, die unterhalb der durchschnittlichen Monatsmiete liegen, sind möglich.



Die früheren KWG-, jetzt ZBI-Wohnungen werden auch von nicht so zahlungskräftigen Mietern bewohnt. Inwieweit können die Interessen dieser Bevölkerungsschicht bei der Gestaltung der Mietverhältnisse auf dem freien Markt noch Berücksichtigung finden?

Nach dem Wechsel der Wohnungen aus der kommunalen Hand zur ZBI waren zum Teil umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig, um den Wert der Immobilien langfristig zu erhalten und die Immobilien auf einen zeitgemäßen Standard zu setzen. Diese Sanierungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und haben die durchschnittliche Monatsmiete auf ein marktgerechtes Niveau gehoben. Weitere mögliche Werterhaltungsmaßnahmen werden mit Augenmaß vorgenommen, um die aktuelle Mieterstruktur zu erhalten.

Die Mieter fühlten sich bei der ZBI angeblich nicht gut aufgehoben, auch was das Zusammenwirken vor Ort betrifft. Kann Union Investment auf Grund seiner genossenschaftlichen Wurzeln in der Entscheidungsfindung und im täglichen Umgang mit den Mietern "feinfühliger" agieren?

Die rund 700 Wohnungen in Kronach werden in einen Fonds übergehen, der von Union Investment aufgelegt wurde. Für die Objektakquise und die Bestandsverwaltung ist der Kooperationspartner Deutsche Asset One zuständig. Die Deutsche Asset One ist ein erfahrener Bestandsverwalter, der auf Wohnimmobilien spezialisiert ist. Die Gebäudeverwaltung wird in den Händen der ZBI verbleiben. Die ZBI ist für Union Investment ebenfalls ein wichtiger und erfahrener Partner für Wohnimmobilien. Als mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Bayern steht die ZBI der genossenschaftlichen Tradition von Union Investment sehr nah. Union Investment und die Deutsche Asset One vertrauen darauf, dass die Mieter in Kronach mit der ZBI auch in Zukunft einen guten Partner für die Gebäudeverwaltung haben werden.



Die Fragen stellte Marco Meißner