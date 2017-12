Mitwitz trauert um Reiner Ewald

"Gekämpft hast Du allein, gelitten haben wir gemeinsam, verloren haben wir alle". Mit diesen traurigen Worten haben nicht nicht nur seine Angehörigen in einer Traueranzeige Abschied genommen von Reiner Ewald. Der Dritte Bürgermeister von Mitwitz verstarb am 16. Dezember nach längerer Krankheit im Alter von 60 Jahren in der Universitätsklinik Würzburg.



Seit 2002 im Marktgemeinderat

Mit Reiner Ewald verliert die Marktgemeinde Mitwitz einen langjährigen und verdienten Kommunalpolitiker. Seit Mai 2002 gehörte er ununterbrochen dem Marktgemeinderat an für seine Fraktion, die Freie Wählergemeinschaft, und hatte auch von Anfang an das Amt des Dritten Bürgermeisters inne. Außerdem war er seit 2002 Mitglied im Finanzausschuss und des Schulverbandes, Vertreter im Bauausschuss, der Verwaltungsgemeinschaft und des Abwasserverbandes Steinachtal und seit 2006 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss. Im Mai 2004 setzte er sich als Mitglied des Tourismus-, und Kulturausschusses und als Vertreter im Jugend, Familien- und Seniorenausschuss engagiert ein.



1995 wurde Reiner Ewald Mitglied der Freien Wählergemeinschaft Mitwitz und stand von 1998 bis 2014 als Erster Vorsitzender an der Spitze. Unter seiner Führung erlebte die Freie Wählergemeinschaft Mitwitz in der Wählergunst einen stetigen Stimmenzuwachs. Seit 1998 war Reiner Ewald auch Mitglied im Kreisverband Kronach der Freien Wählergemeinschaft, bei der er sich in der erweiterten Vorstandschaft engagierte. Bei der Landesvereinigung der Freien Wähler war er eines der ersten Mitglieder aus dem Landkreis Kronach.



Der Trauergottesdienst für Reiner Ewald findet am heutigen Freitag, 22. Dezember, um 14 Uhr in der Jakobskirche der evangelischen Kirchengemeinde Mitwitz statt mit anschließender Beerdigung.