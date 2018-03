Mittelberg: Betreiber der Radspitzeinkehr suchen Nachfolger

Seit über zwölf Jahren betreiben Helene und Helmut Leipold die Radspitzeinkehr in Mittelberg. Aus einem alten Kuhstall hat das Ehepaar damals eine urige Gaststätte mit Biergarten gemacht, die sich in den Jahren zum beliebten Ausflugsziel entwickelt hat.



Umso überraschender kam für viele die Neuigkeit, dass das Paar auf der Suche nach einem Pächter und unter Umständen sogar Käufer für das Anwesen ist. Was die beiden zu dem Schritt bewogen hat und welche Alternativpläne für das Grundstück Helmut Leipold noch in der Hinterhand hat, lesen Sie in Kürze auf inFranken.de.