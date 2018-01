Mit schönen Klangbildern ins neue Jahr

Strahlender Blechbläsersound, stimmungsvoller Chorgesang und virtuoser Orgelklang: Mit großer Intensität und leidenschaftlicher Hingabe begrüßten der Dekanats-Chor Kronach und der Posaunenchor der Christuskirche unter umsichtiger Leitung von Marius Popp, der auch den Orgelpart innehatte und bei einigen Stücken die Bläser verstärkte, das neue Jahr auf ihre ganz eigene Art und Weise - mit einem Programm, das von der ersten Minute an fesselte.

Es war ein bunter Streifzug vom Frühbarock bis zur Moderne - gefühlvoll und getragen, beschwingt und heiter, festlich und majestätisch; einfach Musik pur in all ihren funkelnden Facetten! Der am 3. Februar 1809 geborene Komponist und Dirigent Felix Mendelssohn Bartholdy ist einer der bekanntesten deutschen Romantiker. Als er mit nur 38 Jahren viel zu früh verstarb, hinterließ er ein breites kompositorisches Oeuvre: Lieder, Symphonien, Oratorien sowie Instrumentalstücke, die die Menschen seit jeher berühren und faszinieren. Einen kleinen, aber hochklassigen Querschnitt seines außergewöhnlichen Schaffens bekam das erfreulich zahlreiche Publikum beim Neujahrskonzert zu hören, das dem begnadeten Tonschöpfer gleich mit mehreren seiner Meisterwerke zu musikalischen Ehren verhalf. Dabei waren es Psalmen wie "Jauchzet dem Herrn" oder "Richte mich Gott", das Arrangement für tiefes Blech "Es strahlen hell die Gerechten" wie auch ein Auszug aus seinem berühmten Elias-Oratorium, die der Posaunenchor mit spürbarer Freude von der Empore herab auf die Reise durch das noch weihnachtlich geschmückte Gotteshaus schickte.

Ein wunderbarer Glanzpunkt des Konzerts war der zu einem fein abgestimmten Ganzen verschmelzende Zusammenklang beim gemeinsam mit dem Dekanats-Chor dargeboten Psalm "Singet dem Herrn ein neues Lied". Die Wirkung war überwältigend: Wohlklang pur! Dies gilt auch für das ebenfalls vom Dekanats-Chor erklingende "La Nuit" (Die Nacht) von Jean-Philippe Rameau - übersetzt: "Oh Nacht komm und bring den ruhigen Zauber deines Mysteriums auf die Erde ...". Abgerundet wurde das sehr stimmungsvoll zusammengestellte Programm von einer Sonata von Valentin Rathgeber sowie dem "Earl of Oxford March" von William Byrd - beides in einer Bearbeitung für tiefes Blech, der festlichen Intrade von Dieter Wendel als auch der Motette "Verleih uns Frieden gnädiglich" von Heinrich Schütz.

Musik zum Träumen und Schwelgen, in Töne gesetzte Gefühle - Gewaltige Klangbilder schufen drei von Popp virtuos auf der "Königin der Instrumente" zum Klingen gebrachte Orgelstücke - zwei aus der Feder von Percy Fletcher sowie der festliche Marsch von Nicolas Jacque Lemmens. Den mehr als würdigen Abschluss des erfüllten Konzerts bildete Händels "Und die Herrlichkeit Gottes" aus dem wohl berühmtesten Oratorium der Musikgeschichte, "Messias". Musikalische Vielfalt, abwechslungsreiche Gestaltung und Spaß an der Musik - Kein Wunder, dass die Zuhörer mehr wollten und sich mit ihrem herzlichen Beifall eine Zugabe erklatschten, die ihnen der Dekanatskantor auf der "Königin der Instrumente" gerne gewährte. Popp hatte eingangs auch die Besucher willkommen geheißen. In kurzen Worten stellte er die beiden Chöre vor, deren Mitglieder alljährlich mit ihrer Musik den Menschen so viel Freude bereiten. Dafür dankte er - insbesondere auch den "Gastmusikern" des Posaunenchors. Da sich die Nachwuchsgewinnung nicht mehr so einfach gestalte; könnte man ohne deren Mitwirkung ein solches Programm wie beim Neujahrskonzert gar nicht mehr spielen. Erfreulicherweise kann der ökumenische und landkreisübergreifende Dekanats-Chor Kronach heuer bereits 15-jähriges Bestehen feiern. Begangen wird das Jubiläum natürlich mit Musik. Nach dem bereits am 28. Dezember zur Aufführung gebrachten Weihnachts-Oratorium wird der Chor am Karfreitag Bachs Johannes-Passion erklingen lassen sowie am 13. Oktober Mozarts Krönungsmesse in Verbindung mit dem Klarinetten-Konzert A-Dur sowie die "Messa da Gloria" von Giacomo Puccini.

Auch Dekanin Dorothea Richter zollte allen Mitwirkenden größte Anerkennung, vor allem dem Motor Dekanatskantor Marius Popp, und dankte für das schöne Jahresauftakt-Konzert. Eines ist sicher: Das neue Jahr kann nach diesem - mit Gefühl und spritziger Leichtigkeit dargebotenen - ersten Highlight kommen. Freuen wir uns also auf ein neues Jahr voller musikalischer Glanzlichter. Der Anfang ist gemacht.