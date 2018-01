Mit Hofstaat nach Mitterteich gereist

Helau klang es aus vielen Kehlen, Helau riefen auch die Prinzenpaare aus Steinwiesen. Prinzessin Tamara I. und Prinz Sven I. sowie das Kinderprinzenpaar Prinzessin Lisa I. und Prinz David I. waren mit ihrem Hofstaat nach Mitterteich zum 47. Oberfränkischen Prinzentreffen gereist.



In der Mehrzweckhalle Mitterteich wurden viele Faschingsorden und Karnevalsideen ausgetauscht, man traf neue und alte Freunde und ließ sich vom kurzweiligen Programm des Veranstalters, dem Mitterteicher Gaudiwurm e.V, begeistern. Neben den örtlichen Garden, Tanzmariechen und Showtanzgruppen zog auch die Oberfrankengarde die närrischen Prinzenpaare in ihren Bann. Über 40 Prinzenpaare waren gekommen, um zu feiern und auf die laufende Session anzustoßen. Nach einem schönen und närrischen Tag, beladen mit vielen Faschingsorden und zahlreichen neuen Eindrücken ließen die Narren den Tag in Steinwiesen ausklingen.



Büttenabende und Gaudiwurm in Steinwiesen



Für die beiden Büttenabende am 26. und 27. Januar sowie den Generationenbüttennachmittag am 28. Januar stehen noch Karten zur Verfügung. Erhalten kann man diese bei Präsident Wieland Beierkuhnlein im Gemischtwarenladen "Fritzla" in Steinwiesen.



Am 11. Februar schiebt sich wieder der Gaudiwurm durch die Faschingshochburg Steinwiesen. Interessierte Narren können sich bei Zweiten Vorsitzenden Jürgen Deuerling in der Saunkel 2 anmelden.