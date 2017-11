Mit großen Schritten der Vollendung entgegen

Das FTZ "Am Rennsteig" wird generalsaniert, erweitert und attraktiver. Bei der Sitzung gab Bürgermeister Thomas Löffler (CSU) einen Sachstandsbericht über die derzeitigen Arbeiten und Entwicklungen. Der Wirtschaftsbetrieb für die mittlerweile eröffnete Gastronomie sei für Küche und Service noch eine Art Testphase für letzte Feinjustierungen. "Wir werden alles nach und nach hochfahren", kündigte Löffler an. Die Einrichtung werde in der nächsten Woche fertiggestellt. Die Stühle sind eingetroffen, die Tische folgen in der nächsten oder übernächsten Woche. Die Thekenverkleidung wurde in Auftrag gegeben. Derzeit wird der Boden in der Fichtenstube verlegt. Die Pächterin Dunja Wittmann und ihr Team leisteten gute Arbeit.

Die Resonanz der Bevölkerung sei positiv. Nächste Woche steht die Abnahme der Bowlingbahn an, die demnächst in Betrieb gehen soll. Zuversichtlich zeigte er sich, die aktuell im Außenbereich laufenden Putzarbeiten bis zum Winter abschließen zu können. Für ein ordentliches Erscheinungsbild werde derzeit der Außenbereich aufgeräumt und etwas begradigt. Der Schulschwimmsport soll ab kommenden Donnerstag möglich sein. Vorher erfolgt die Abnahme durch das Gesundheitsamt. Danach soll der Badebetrieb für die Vereine und Gruppen geregelt werden, bevor das Schwimmbad für die Allgemeinheit freigegeben wird. Der Starttermin - auf alle Fälle noch heuer - werde über die Zeitungen und auf der Gemeinde-Homepage mitgeteilt. Die Dampfkabinen wurden in Betrieb genommen.

Ein wichtiger Aspekt für den Schwimmbetrieb sei eine starke DLRG Steinbach, wobei er auf deren Jahreshauptversammlung am 24. November verwies. Für den Tourismusbereich im ersten Stock fehlen noch einige Daten zur Statik. Mitte nächster Woche erhalte man die Unterlagen für die Ausschreibung. Die Infotheke für das Foyer sei bestellt. Nach Gesprächen mit der Regierung von Oberfranken und der Oberfranken-Stiftung erhalte man für den Tourismusbereich von beiden Stellen eine bislang nicht eingeplante Förderung im sechsstelligen Bereich. Bei den Türen, Malerarbeiten und Waschbecken konnte man Einsparungen erzielen. Für die Bestuhlung erhielt man beim Zulieferer der Frankenbräu einen guten Brauereirabatt. "Auch in der Gastronomie liegen wir unter dem veranschlagten Budget", freute er sich. Zwecks Kosteneinsparung werde man die Endreinigung des Schwimmbads selbst vornehmen. Da sich die Öffnung des Tourismusbereichs hinziehe, werde man die restlichen Bereiche eher eröffnen.

Angela Wiegand (CSU) monierte eine leichte Wellenbildung des Edelstahlbodens im Schwimmbadbereich. Laut Bauhofleiter Andreas Vetter handele es sich hierbei um keinen technischen, sondern lediglich um einen optischen Mangel. "Das ist von der Ausführung her kein Luxusschwimmbad", stellte er klar. Seitens der Firma sei die Ausführung wie ausgeschrieben erfolgt. "Es wird alles überwacht, wir gehen allem nach", versicherte er.

Weitere Tagesordnungspunkte: Keine Zustimmung gab es für den Bauantrag zum Neubau einer Tierbewegungs- und Tierliegehalle auf Flur-Nummer 526 in Steinbach. Ein Interessent wolle, so Andreas Vetter, das Anwesen ersteigern und einen Pferdestall errichten. Da man den Bereich städtebaulich überplanen lassen möchte, beantragt man beim Landratsamt eine Rückstellung des Bauantrags für längstens ein Jahr. Zwecks Aufnahme in die Städtebauförderung laufen Gespräche mit der Regierung. Für notwendige vorbereitende Untersuchungen wurden Planungsbüros angeschrieben. Eine Beauftragung erfolgt bei der nächsten Gemeinderat-Sitzung in zwei Wochen, wenn sich Büros vorstellen. Es handelt sich dabei um eine Gesamtplanung für Steinbach am Wald mit dem Schwerpunkt Bahnhofsbereich sowie für die ganze Gemeinde. "Nach Abschluss der Untersuchungen haben wir eine andere Entscheidungsgrundlage", verdeutlichte Löffler, der hoffte, im Frühjahr schon erste Ergebnisse vorliegen zu haben. Vorher könne der Investor eh nicht mit den Arbeiten beginnen.

Das Gremium beschloss die Fällung einen Baumes am Kehlbachsberg in Windheim sowie von Bäumen und des Strauchwerks vor dem Anwesen "Zur Aumühle 13" in Hirschfeld. Der Baum in Kehlbach war nicht mehr standsicher, wodurch die Verkehrssicherheit gefährdet wird. Die Eigentümer "Zur Aumühle 13" hatten aufgrund von Verschmutzungen der Straße und des Privatgrundstücks das Anliegen geäußert, das Busch- und Strauchwerk sowie die Bäume auf der gemeindlichen Straßenböschung zu fällen. "Es handelt sich dabei um wildes Strauchwerk. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern es ist auch schwer zu pflegen. Abfallenes Laub auf die Straße stellt eine Verkehrsgefährdung dar", erklärte der Bürgermeister. Eine Aufforstung wird hier nicht mehr erfolgen. Vielmehr sei eine Grünfläche angedacht. Neue Bäume sollen jedoch an anderen Stellen gepflanzt werden.

Der Bürgermeister berichtete von abgeschlossenen, gut gelungenen Straßenbaumannahmen im Steinbachsberg in Windheim und der Bergstraße in Steinbach. Die KC 18 zwischen Windheim und Hirschfeld ist für den Winter für den Verkehr freigegeben bei 30 km/h. Große Probleme habe man derzeit, so Andreas Vetter, im Bereich Wasser und Kanal. Aufgrund eines Fremdwasseranteils von über 50 Prozent in allen drei Anlagen werde man früher oder später handeln müssen. Die Schachtbauwerke in der Dorfstraße und im Wiesenweg in Steinbach sind kaputt. "Da strömt das Wasser an drei, vier Stellen pro Schacht faustdick in den Kanal und läuft in die Kläranlage", bedauerte Vetter. Dies werde derzeit beseitigt. Auch einen Wasserrohrbruch gab es zu beklagen, wobei 10 000 Liter Wasser pro Stunde weggelaufen seien - und das über mehrere Jahre. In Hirschfeld sind das Pumpwerk und die Rohleitung kaputt. Das Pumpwerk pumpe sozusagen im Kreis, so dass das Wasser daher permanent überlaufe. Der Schacht wird trocken gelegt. "Das sind Riesenkosten, die keiner sieht", bedauerte er. Aktuell erfolgt auch seitens des Ingenieurbüros eine Preis-Kalkulation für einen kostendeckenden Betrieb von Abwasser und Wasser. Bei der Bürgerversammlung am 16. November wird FWG-Vorsitzender Jürgen Baumgärtner hierzu informieren. Am 18. März wird in der Rennsteighalle eine Benefiz-Veranstaltung für "1000 Herzen für Kronach" mit ehrenamtlich mitwirkenden Künstlern stattfinden. Schöne Erfolge waren die Kirchweihfeste. "Fünf Ortschaften mit fünf Kirchweihgesellschaften in einer Gemeinde: Das dürfte deutschlandweit einmalig sein", meinte er dankbar. Mit der Nachbargemeinde Lehesten führt man Gespräche zwecks einer Verbesserung der gemeinsamen Busverbindung. Ein neuer Filmbeitrag über Steinbach ist in der Mediathek von TV Oberfranken abrufbar. Die Leuchtköpfe in Steinbach und Kehlbach werden heuer noch ausgetauscht und die Straßenlaternen gestrichen.

Termine: 10.11., 16 - 19 Uhr: Mitmach-Werkstatt Demokratie-Konferenz im FTZ, 16.11., 19 Uhr: Bürgerversammlung in der Rennsteighalle. Ab 18 Uhr kann das FTZ besichtigt werden. 21.11. und 05.12.: Gemeinderat-Sitzungen.



Steinbach dankt Monika Barnickel und Klaus Neubauer

Die Sitzung nutzte der Bürgermeister für die Ehrung von Monika Barnickel und Klaus Neubauer mit der kommunalen Dankurkunde. Neubauer war diese beim Ehrenamtsempfang des Landkreises übergeben worden, Barnickel konnte damals nicht anwesend sein. Monika Barnickel aus Buchbach ist seit 1996 Gemeinderätin und Verbandsrätin im Zweckverband Wasserversorgung Frankenwald. Später war sie dessen 2. Vorsitzende und auch 3. Bürgermeisterin. In der Übergangsphase war sie kommissarische 1. Bürgermeisterin, seit 2016 ist sie 2. Bürgermeisterin. Klaus Neubauer aus Steinbach am Wald ist seit 1996 Gemeinderatsmitglied und SPD-Fraktionsvorsitzender. Seit 2015 ist er Asylbeauftragter, seit 2016 Vertreter in der ARGE Rennsteig und 3. Bürgermeister. Beiden dankte er für ihre über 20-jährige herausragende Arbeit zum Wohle der Bevölkerung.