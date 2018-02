Mit Cowboyhut und digitalem Lasso

Das Image des Cowboys mit äußeren Kennzeichen Hut, Stiefel, Pferd und Colt hat bereits vor 100 Jahren die Countrymusic in den deutschsprachigen Raum erobert, mit allen möglichen Themen, die damit in Verbindung gebracht wurden und noch werden.Darüber weiß der gebürtige Lichtener und Wahlfranke Axel Weber bestens Bescheid. Countrymusic liebt er schon seit seiner Jugendzeit. Obwohl der Sender "Radio Luxemburg" als westliches Medium in der DDR von der SED verpönt war, weil man befürchtete, dass der populäre Westsender zu großen Einfluss auf die Bürger ausübe, war er inzwischen für Millionen beliebt geworden. Auch Axel Weber war fasziniert und das natürlich von Countrymusic. Er bekam ein Taschenradio geschenkt und so war oftmals unter der Bettdecke bis in die Nacht Countrymusic auf UKW und KW zu hören. Wenn ihm damals einer gesagt hätte, dass er sich einmal als Radiomoderator versucht, würde er ihn sicher ausgelacht haben.Aber es dauerte gar nicht so lange, bis er verschiedene Internet- Radio-Sendungen produzierte. Doch die Vorbereitungen und das Produzieren von Livesendungen kosteten viel Zeit und bedeuten Stress. Zeitlich wurden die Titel eingespielt. Das damalige Equipment nennt er heute als nicht sehr erfüllend. Axel wollte richtig Radio machen.Nun erfuhr er vom regionalen Sender SRB, dem Bürgerradio im Städtedreieck Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Warum sollte er sich da nicht bei einem solchen Sender, der lokal berichtet, nach einer Betätigung erkundigen? Nach der Frage, ob dort Interesse besteht, sandte er eine Probesendung ein. Die eröffnete ihm dann schließlich den Wunsch, um aus dem 0-8-15-Einheitsbrei zu kommen und somit selbst bestimmen zu können, welche Titel gespielt werden. Dass das Bürgerradio kein Mittel für Honorare bereitstellt, stört den heute 54-jährigen Lichtener nicht, auch wenn er seine Grundlagen für die Sendungen privat finanzieren muss. Über viele Jahre hat er so einen riesigen Fundus zusammengetragen. "Ich suche aus, was ich denke, dass es den Hörern gefällt. So beobachte ich auch was bei Veranstaltungen gefällt. Hin und wieder erfülle ich auch Wünsche", betont der "Radiomacher", der neben seinem Berufsleben dafür seine Freizeit opfert. Trotz allen Gegebenheiten um seine hauptberufliche Tätigkeit bei einem bekannten Getränkehersteller produziert er seine Sendungen für drei regionale Radiosender mit eigenem Equipment und übermittelt sie zum Radio SRB Saalfeld 105,2.Wegen den Gegebenheiten um seiner beruflichen Tätigkeit bei dem Getränkehersteller kommt es nicht zu Livesendungen. Über den PC zeichnet er die Sendung auf und schickt sie dann zum SRB.Zu seiner großen Auswahl von Original-CDs, sie reicht von "Alabama" über "Truck-Stop" bis "Willie Nelson", sucht Weber immer nach Titeln von Bands und Gruppen, bei denen er anfragt, aber auch nach Demo-CDs von unbekannten und neueren, weniger bekannten Musikern aus der Country-Szene.Wenn auch die Country-Songs reichlich vorrätig sind und die Auswahl relativ wenig Zeit braucht, so sind die Informationen, die Axel für jede Sendung aufbereitet, schwieriger je länger er das plant. Die Recherche reicht dann von verschiedenen Quellen wie Internet bis zu direkten Kontakten zu den Musikern.Zusätzlich zur Musik stellt er Vereine vor, wobei es ihm darum geht, das Vereinsleben darzustellen. "Es gibt weitaus mehr Vereine als man denkt", sagt er und berichtet als Beispiel von einer kleinen Westernstadt, die in Neustadt bei Coburg in Eigenleistung entstand. So wird die Sendung zusätzlich interessanter."Wir senden im Radio auf UKW 105,2 MHz - zu hören in Rudolstadt, Saalfeld, Bad Blankenburg und Umgebung. Das ist genau eure Sendung bei Radio SRB, bei der es immer dienstags 21 Uhr und - wer's verpasst auch samstags 10 Uhr, eine Stunde lang um Countrymusic geht. Dabei präsentiere ich bekannte und begehrte Country-Songs aus allen Zeiten. Wenn Ihr möchtet, stelle ich gern auch euren Country-Club vor und gebe Infos über Veranstaltungen in der Nähe oder auch weiter weg", verspricht Axel Weber. In Kabelnetz und Internet sei SRB auf weiteren Wellen zu hören. Die sind im Internet unter www.srb.fm zu finden.Inzwischen wohnt Axel Weber zwar in Tettau, arbeitsmäßig in Landshut, aber zu seinem Heimatort Lichte ist ihm der Weg nicht zu weit. Außerdem bleibt er auf alle Fälle seinem Radio SRB Saalfeld FM 105,2 treu.