Melodien, bunt wie der Frühling

Musikalische Veranstaltungen im Frühjahr vermitteln in besonders schöner Art und Weise die überall herrschende Aufbruchsstimmung. Hierzu zählt auch das beliebte Frühlingskonzert des Musikvereins Steinbach am Wald. Um dem Publikum mit einem bunten Melodienstrauß eine Auszeit vom Alltag zu schenken, wurden die einzelnen Stücke von den Blasmusikern in zahlreichen Konzert- und Registerproben einstudiert.



Auf Gesangsduo dabei

Wie alle Jahre hat Dirigent Jens Vetter ein hochklassiges Programm für Jung und Alt zusammengestellt, das auch durch musikalische Soloauftritte den Frühling erklingen lässt. Daneben probt der Nachwuchs des Musikvereines - das Jugendblasorchester - unter Leitung von Ewald Fehn eifrig, um seinerseits die Besucher überzeugen zu können. Wieder mit dabei ist das Gesangsduo Sophie und Luisa Wäcker. Mit dem Konzert, das nun zum vierten Mal in der Rennsteighalle stattfindet, soll den Besuchern ein erneut unvergesslicher Abend beschert werden.



Dieses Mal dürfen sich die Besucher insbesondere auf einen Ausflug in die Welt der Filmmusik und Musicals freuen. Erklingen werden wunderbare Melodien, beispielsweise aus "Die Schöne und das Biest", "Star Wars", "My Fair Lady", "Tanz der Vampire", "Der König der Löwen", "Mama Mia" und "Tabaluga". Der erfolgreichste Musical-Komponist der Gegenwart, Andrew Lloyd Webber, wird in einem Portrait zu Ehren kommen.



Das Jugendblasorchester hat sich mit "Supercalifragilisticexpialidocious" unter anderem der Musik aus "Mary Poppins" angenommen und wird sein Können unter Beweis stellen. Nicht zu vergessen: die tollen Gesangsbeiträge des Duos Sophie und Luisa Wäcker, die moderne Hits anstimmen werden.



Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr.