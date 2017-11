"Mehr Film" feiert Fünfjähriges

Seit fünf Jahren bietet die Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Pfarrei St. Johannes Kronach, der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Kronach und der Kronacher Filmburg die Reihe "Mehr Film" an. Unterhaltsame und nachdenkliche Filme; Produktionen mit beeindruckenden Schauspielern; Filme, die es lohnen, sie ein zweites Mal zu sehen - Filme, die berühren: Unter dem Titel "Mehr Film" wartet alle zwei Monate ein besonderes Filmangebot auf die Besucher. Dieses erfreut sich seit nunmehr fünf Jahren eines großen Zuspruchs. Am kommenden Dienstag ist es wieder soweit; dieses Mal steht "Churchill" auf dem Programm.



"Sie muten uns ganz schön was zu" - diesen Satz sagte einmal eine Kinobesucherin zu mir, nachdem sie den Film "Liebe" gesehen hat", erzählt Pastoralreferentin Birgitta Staufer-Neubauer. Der Film lässt offen, ob ein Mann seine Ehefrau, nachdem er diese nach ihrem Schlaganfall jahrelang gepflegt hatte, tötet. Das Sozialdrama ist einer dieser "besonderen" Filme der Reihe "Mehr Film" im Kronacher Kino.



Die Pastoralreferentin war es auch, die vor nunmehr über fünf Jahren die Idee für diese Kooperation der katholischen Pfarrei St. Johannes Kronach, der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Kronach (KEB) und der Filmburg als Arbeitsgemeinschaft hatte. "Mehr Film" könnte man als moderne Form der Pastoralarbeit beschreiben", meint Birgitta Staufer-Neubauer. Mit der Reihe wolle man alle Leute erreichen - eben auch außerhalb der Kirchenmauern und mit ihnen ins Gespräch kommen. Das Kino diene dazu als Plattform. "Wir gehen sozusagen in die Fläche", erklärt die Pastoralreferentin. Alleine, darin zeigt sie sich sicher, könnte keiner dieser drei Anbieter im Bildungs-Bereich ein solches Angebot mit dieser großen Bandbreite leisten.



Die Filme werden von ihr ausgesucht und Brigitte Grober von der Filmburg kümmert sich um Filmrechte und Verleihkonditionen. Dabei handelt es sich keineswegs nur um Dramen, sondern auch um gesellschaftskritische Komödien, oft auch Biografien sowie Filme zu allgemein bedeutsamen, aktuellen Themen - eben Filme mit "Mehrwert".

Nicht gezeigt werden religiöse Filme. "Unsere Pastoralreferentin hat ein gutes Händchen bei der Auswahl der Filme", lobt KEB-Geschäftsführer Stephan Renczes, der sich vom Konzept dieser offenen Art der Begegnung und des ins Gespräch Kommens sehr angetan zeigt. Dies unterstütze man sehr gerne. Auch bei den Betreibern der Filmburg, Stefan und Brigitte Grober, rennt man damit sprichwörtlich offene Türen ein. "Uns ist es ein großes Anliegen, in unserem Kino gute Filme zu zeigen", bekundet Stefan Grober, der sich dann aber doch vom unerwartet hohen Zuspruch überrascht zeigt. Nach anfangs 30 Besuchern liegt man mittlerweile im Durchschnitt um die 80 Besucher - teilweise aber auch über 100. Die Altersspanne liegt zwischen Mitte 20 bis Mitte 70.



Den großen Erfolg führt das Ehepaar, das keinerlei Kosten für die Kinonutzung in Rechnung stellt, dann tatsächlich auf die Kooperation zurück. Die katholische Pfarrei und die KEB verfügten über die entsprechenden Kontakte, um das Angebot nach außen zu tragen. Die Werbung erfolgt über die Homepage der Kooperationspartner, Handzettel, Zeitungen, neue Medien wie facebook - und auch, ganz wichtig, die Mund-zu-Mund-Propaganda.



"Viele der Kinobesucher sagen zu mir, dass sie sich immer sehr auf diesen "besonderen" Film freuen", verrät Brigitte Grober. Nach jeder Vorstellung liegen bereits Infozettel für den nächsten Film der Reihe aus. Die Besucher seien neugierig, welcher Film das nächste Mal auf sie wartet. "Da sind sicherlich Filme dabei, die sie sich sonst nicht unbedingt anschauen würden", ist sie sicher. Aber sie vertrauten darauf, dass man gute Filme für sie aussuche und ließen sich einfach darauf ein - unabhängig davon, ob sie jetzt der Inhalt von vorne herein anspreche oder nicht. Die Atmosphäre bei den jeweiligen Vorstellungen sei ebenfalls "besonders", oftmals emotional. "Ich bemerke immer wieder, was für eine Stille und Ruhe herrscht - oft auch Betroffenheit. Auch danach haben viele noch Redebedarf und unterhalten sich mit den anderen über das Gesehene. Überhaupt finde ich das eine sehr schöne Art der Begegnung", meint Brigitte Grober. Wichtig sei in ihren Augen auch die Regelmäßigkeit - alle zwei Monate, immer am letzten Dienstag des betreffenden Monats um 20 Uhr. Der Eintritt ist verbilligt und kostet lediglich fünf Euro.



Dass die Reihe mit teilweise nicht so bekannten Filmen beziehungsweise aufwendig beworbenen großen Blockbustern so erfolgreich ist, hänge sicherlich auch mit der persönlichen Ansprache zusammen. So leitet Birgitta Staufer-Neubauer immer mit kurzen Ausführungen in den Film ein und heißt die Besucher willkommen. "Das mögen die Leute", ist Brigitte Grober überzeugt. Bei der nächsten Vorstellung am kommenden Dienstag gibt es anlässlich des Jubiläums für alle Besucher (ab 16 Jahren) ein Glas Sekt. Zudem hat die Pastoralreferentin noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Kommen lohnt, wie sonst natürlich auch, garantiert - egal, ob Stammbesucher oder "Neuzugang". Alle Freunde anspruchsvoller Filme sind herzlich willkommen.



Nächster Termin: 28.11.2017, 20 Uhr, Filmburg Kronach: "Churchill", Regie Jonathan Teplitzky: Im Juni 1944 strebt der Zweite Weltkrieg seinem Höhepunkt entgegen und Winston Churchill (Brian Cox) ist des Krieges und Blutvergießens müde. Dennoch steht er vor einer Entscheidung von unermesslicher Wichtigkeit - nämlich der, ob die Alliierten Streitkräfte in die von den Nazis und ihren Verbündeten besetzten Teile Europas einmarschieren sollen oder nicht. Churchills Frau Clementine (Miranda Richardson) steht auch in dieser schwierigen Phase ihrem Mann mit Rat und Tat zur Seite, doch die langen Jahre des Krieges haben die Beziehung der Beiden zerrüttet.