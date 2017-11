Mehr als nur ein Trauerort

Traditionell beginnt der November mit den Friedhofsbesuchen an Allerheiligen und Allerseelen. Dabei schmücken die Angehörigen die Gräber ihrer Liebsten und zünden Kerzen für sie an. Auch an den kommenden stillen Feiertagen gedenken viele ihrer Verstorbenen. Dabei finden die Menschen auf dem Friedhof viel mehr als nur Trost.





Ort der Besinnlichkeit

Margit Thron besucht das Grab ihres Mannes. Vor acht Jahren starb er unerwartet, kurz nach der Silberhochzeit. Seitdem fährt sie fast täglich nach der Arbeit zum Kronacher Friedhof, der Gang dorthin mache sie ruhiger. Viele Beerdigte kannte Margit Thron, jeder Grabbesuch mache ihr die eigene Sterblichkeit erneut bewusst. "Das gibt mir Kraft, den Alltag zu meistern", erklärt sie.



Doch nicht nur die Angehörigen suchen die Nähe zu ihren Verstorbenen, auch die einzelnen Besucher kommen untereinander in Kontakt. Wie der Friedhof für sie zum lebendigen Park wird, erfahren Sie auf infranken.de.