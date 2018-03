MdL Baumgärtner sieht betriebliche Mitsprache an Klinik in Gefahr

"Frankenwaldklinik: Druck auf Betriebsräte? Einschränkung der betrieblichen Mitbestimmung? Verbot von Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten?" In seinem Facebook-Post vom Sonntag stellt MdL Jürgen Baumgärtner Fragen, die vor dem von ihm skizzierten Hintergrund jedoch eine deutliche Kritik beinhalten.



Der Abgeordnete soll am Mittwoch als Referent bei einer Betriebsversammlung auftreten. Eingeladen wurde er einstimmig vom Betriebsrat. Nun erklärt er, dass Klinikgeschäftsführer Christian Kloeters dies offenbar für "äußerst bedenklich" halten soll. Dies entnimmt er einem Schreiben an den Betriebsrat, das in seine Hände gelangt ist. Dass möglicherweise auf seine Ausladung von der Veranstaltung gedrängt werden könnte, will der Abgeordnete nicht unbeantwortet lassen.



Wie seine Vorwürfe in Detail aussehen und was die Klinik dazu zu sagen hat, erfahren Sie bald hier bei inFranken.de.