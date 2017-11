Martini-Markt in Kronach ist Besuchermagnet

Beim Martini-Markt in Kronach glitzert und funkelt es an diesem Wochenende an allen Ecken und Enden. Überall gibt es etwas zu entdecken, zu bestaunen und zu genießen. Wer will, kann auch heute noch zu einem Bummel in der Kühnlenzpassage starten. Bis 18 Uhr hat der Markt seine Pforten noch geöffnet.



Wie der Markt bei seinen Gästen ankommt, erfahren Sie heute Abend in unserem Bericht mit vielen Bildern bei inFranken.de.