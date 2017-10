Marktgemeinderat protestiert gegen 380-kV-Leitung

Man schloss sich gleichzeitig der Resolution der Landkreise Lichtenfels,Kulmbach, Bamberg,Kronach, Hof und Forchheim an, in der der Bau weiterer Stromtrassen in den Landkreisen vollumfänglich abgelehnt wird.



Grund für die Ablehnung der Varianten P 44 und P 44 mod. sei, so auch der

Marktgemeinderat, dass diese aus netztechnischen, wirtschaftlichen und

umweltfachlichen Gründen nicht notwendig seien. Ferner, so 1.Bürgermeister Hans-Peter Laschka, habe man bereits der Bundesnetzagentur mitgeteilt, dass der Markt Mitwitz mit der bereits bestehenden 380-kV-Leitung von Remptendorf nach Redwitz a.d. Rodach mit einer Länge von acht Kilometern durch das

Gemeindegebiet zwischen Mostholz und Beikheim über Kaltenbrunn und

Häusles bereits einen erheblichen Teil zum Gelingen des Netzausbaues im

Bundesgebiet von Nord nach Süd trage.

Neben dieser Stromtrassen werde das Gemeindegebiet, so der Bürgermeister weiter, zusätzlich mit der 110-kV-Bahnstromleitung Ebensfeld-Steinbach am Wald auf einer Länge von sieben

Kilometern und der 110-kV-Bahnstromleitung Abzweigung Roth ( BL 338 ) auf

einer Länge von zwei Kilometern belastet.



Auf der Tagesordnung stand auch die künftige Verwendung des Geflügelheimes nach Ende des Nutzungsrechtes am 31.Dezember dieses Jahres durch den Kleintierzuchtverein Mitwitz. Der 1891

gegründete Verein , der das Geflügelheim auf dem Gemeindegrundstück " Am

Säbel" 1975 erbaut hatte, steht kurz vor der Auflösung. Da dadurch das

Haus, so der Bürgermeister, in den Besitz der Marktgemeinde übergeht, wolle

man eine sinnvolle Nachnutzung suchen und es neu verpachten. Ein Abriss,

so Bürgermeister Laschka, komme nicht in Frage. Bei einer Neuvergabe müsse

man aber auch auf die Gestaltung des Umfeldes denken, da es sich hier um

einen Naherholungsbereich der Marktgemeinde handle.

Der Marktgemeinderat stimmte deshalb dem Vorschlag des 1. Bürgermeisters zu, die Neuverpachtung auszuschreiben. Man werde aber auf jeden Fall, so Laschka, sorgfältig bei

der Vergabe sein und nun abwarten, welche Bewerber oder Nutzung für das

Geflügelheim kommen.



Zurückgestellt auf die nächste Gemeindratssitzung am 21. November wurde der Tagesordnungspunkt Antrag der Gemeinderatsfraktion "Freie Wähler" zur Vorstellung eines Konzeptes zur Gebäudevitalisierung in Mitwitz. Grund hierfür war die Erkrankung des Marktgemeinderates der Freien Wähler Wolfgang Götz, der dieses Konzept in einer Power-Point Präsentation vorstellen wollte. In dem Antrag geht es unter anderem um das Leben für

Jung und Alt in Mitwitz, der Belebung des Ortszentrums und darüber hinaus,

durch Erstellung von Wohnangeboten, Ausweisung von Neubaugebieten und

Möglichkeiten bieten, dass Senioren ihren Lebensabend in Mitwitz verbringen

können. In diesem Zusammenhang verteilte der 1. Bürgermeister Hans-Peter

Laschka an die Marktgemeinderäte auch die Förderfibel der Stadt

Ludwigsstadt mit einem Überblick von Unterstützungs-und Fördermöglichkeiten

bei Umbau-und Sanierungsmaßnahmen an Immobilien.



Als Termin für die Bürgerversammlung nannte Laschka den Dienstag, 28. November,

und die Dezembersitzung des Marktgemeinderates findet bereits am 12. Dezember statt. Auf der nächsten Sitzung des Tourismus-und Kulturausschusses

am 7. November geht es auch um den Mitwitzer Weihnachtsmarkt, der am 2. und

3. Dezember stattfindet. Hierfür suche man noch Personen für den

Weihnachtsmann.

Im Raum steht laut einer Mitteilung des Landratsamtes

Kronach, dass künftig die Gemeindeteile Kaltenbrunn und Burgstall zu einem

Wahlkreis zusammen gefasst werden, da es in Burgstall bei der letzten

Bundestagswahl zu wenig Wähler gab.



Nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Coburg konnten für Beschädigung am Turm im Park des

Wasserschlosses keine Täter ermittelt werden. Allerdings wurden bei einer

nächtlichen Kontrolle 23 Jugendliche kontrolliert, die sich unerlaubt im

Park befunden hätten. Deshalb werde es auch, so der Bürgermeister, weiter

polizeiliche Kontrollen geben und außerdem möchte man vom Bund Naturschutz

eine Übertragung des Hausrechtes erhalten. Erfüllt soll laut Bürgermeister

Laschka, der Wunsch auf die Anschaffung von zwei Schubkarren auf dem

Friedhof. hfm