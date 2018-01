1 / 1

Das Naturerlebnisbad in Rothenkirchen ist idyllisch gelegen und bietet mehr Freizeitangebote als nur Schwimmen. An den Sonnentagen im Jahr 2017 hatten viele Besucher ihre Freude am kühlen Nass und den zahlreichen Freizeitangeboten rund um das Naturerlebnisbad. Archiv K.- H. Hofmann