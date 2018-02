Lyrische Zeilen sollen in Kronach leuchten

Bei seinem Projekt für "Kronach leuchtet" möchte der Künstler Stenor aus Cranach (Stefan Schwarz) die Kronacher einbeziehen. Deshalb lässt er im Vorfeld anfragen, was der oder die Einzelne unter dem Begriff "Heimat" versteht, welche Gefühle oder Assoziationen damit verbunden werden.



Die bis zum 24. März eingehenden Rückmeldungen verarbeitet Stenor in einer Video-Kollage, setzt sie mit Licht, Bild und Ton in Szene und präsentiert sie im Rahmen des Lichtweges auf dem Festival. Willkommen ist Text, ganz gleich, ob lang oder stichpunktartig, aber auch Fotos mit kurzer Beschreibung.



Zu der geplanten Installation schreibt der Künstler: "Ich bin der Meinung, dass Lyrik die Herzen und den Verstand berühren kann. Der Lyriker hat die Aufgabe, lyrische Zeilen zum Leuchten zu bringen, allerdings geschieht das in den Köpfen der Menschen. Kronach leuchtet ist von Menschen für Menschen. Es geht darum, Hoffnung für die Region zu stiften und sie zum Mitmachen aufzurufen: Genau das ist die Idee!"