Ludwigsstadt feiert sich und seine Schützen

Zahlreiche Zuschauer säumten am Sonntagnachmittag die Straßen, um beim Schützenauszug mit dabei zu sein. Es war ein beeindruckendes, farbenfrohes Bild, als die Schützen - angeführt vom Regenten Florian Löffler und der Jungkönigin Carolin Grüdl - durch die Straßen zogen.



Zuvor ließ es sich Ehrenschützenmeister Helmut Heyder nicht nehmen, die einzelnen Abordnungen aus den Landkreisen Kronach, Coburg und den benachbarten Thüringen zu begrüßen. Mit dabei waren unter anderem die Ebersdorfer, Kronacher, Tettauer, Tschirner, Friedersdorfer, Pressiger und Steinbacher Schützen. Musikalisch umrahmt wurde der Festzug von den Stadtkapelle Ludwigsstadt, den Musikvereinen Schauberg, Lauenstein und Ebersdorf. Bürgermeister Timo Ehrhardt freute sich über die Vielzahl der Besucher. Dadurch werde die Verbundenheit zu den Ludschter Schützen dokumentiert. Er ging auch auf die traditionelle Fahnenübergabe auf dem Historischen Marktplatz ein. Dies dokumentiere die Verbundenheit der Stadt mit seinen Schützenverein. Die Privilegierte Schützengesellschaft bezeichnete er als einen festen Bestandteil in Ludwigsstadt.



Feuerwerk verzaubert

Bereits am Freitagabend waren die Zuschauer vom gigantischen Feuerwerk verzaubert und auch am Samstag herrschte bei der "Nacht in Tracht" eine tolle Stimmung. Der heutige Montag gehört den Familien. Bereits ab 9.30 Uhr findet ein Frühschoppen statt. Um 14.30 Uhr startet dann der Kinderfestumzug. Am Nachmittag gibt es ermäßigte Preise bei allen Fahrgeschäften. Am Abend steht eine Party mit "Swagger" auf dem Programm, ehe am Dienstag die Königsproklamation stattfindet.