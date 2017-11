Verlosung:

Im Dezember 2015 brachten der renommierte Boogie-Woogie-Pianist Jörg Hegemann zusammen mit dem Blue Moon Orchestra die ausverkaufte Leßbachtalhalle in Weißenbrunn zum Beben. Am 30. Dezember 2017 tritt Hegemann nun zusammen mit Marco Plitzner und seinem Blue Moon Orchestra im Kreiskulturraum Kronach auf.Der Swing ist aktuell wie schon lange nicht mehr. Lindy Hopp und Balboa sind wieder in Mode und bringen die Tanzclubs in den Metropolen zum Kochen. Vor allem das junge Publikum kleidet sich im Retro-Look der 30er Jahre und macht Party. Mit "Let's do the Swing" erlebt das Publikum kein einfaches Konzert, sondern eine Show.Die Blue Moon Tavern ist eine heruntergekommene Jazzkneipe. Der Besitzer trauert den alten Zeiten nach, als Louis Armstrong, Glenn Miller, Benny Goodman und andere Jazzgrößen in seinem Lokal spielten. In seiner Erinnerung erwacht die Swing-Ära noch einmal zum Leben. Der Wirt erkennt aber, dass ein Neuanfang gemacht werden muss und beschließt, die Kneipe zu renovieren und auch musikalisch neue Akzente zu setzen. Unterstützt wird er dabei von den Herren Laurel & Hardy sowie den Swingtänzern Freddy und Sabine.Let's do the Swing ist eine Show für Jung und Alt. Im Retro-Look präsentiert das Blue Moon Orchestra im ersten Programmteil Klassiker der Swing-Ära. Der zweite Teil wird moderner, bleibt aber der Tradition verbunden. Das musikalische Spektrum reicht von Benny Goodman bis Amy Winehouse. Tanzen ist ausdrücklich erlaubt.Ein besonderes Highlight der Show sind natürlich die Auftritte von Jörg Hegemann. Der vielfach ausgezeichnete Boogie-Woogie-Pianist hat sich europaweit einen Namen gemacht und trat schon häufig zusammen mit dem Blue Moon Orchestra auf.Ein Teilerlös geht wieder an das Kinderhospiz St. Nikolaus, für das das Blue Moon Orchestra als Botschafter auf Tournee ist.Karten zu 29 Euro (20 Euro ermäßigt) gibt es unter anderem bei Optik Stöckert, dem Kreiskulturreferat Kronach, Musicservice Geiger in Kronach, auf www.blue-moon-music.de oder unter Kartentelefon 09261/ 501526.Der Fränkische Tag verlost 3x2 Karten für das Konzert des "Blue Moon Orchestra" mit Pianist Jörg Hegemann im Kronacher Kreiskulturraum am 30. Dezember dieses Jahres. Wer Eintrittskarten für diese Veranstaltung gewinnen möchte, sendet bis einschließlich 5. Dezember 2017 eine E-Mail mit dem Betreff "Blue Moon" unter Angabe der Adresse und Telefonnummer an c.schnelle@infranken.de.Der Rechtsweg ist bei dieser Verlosung ausgeschlossen.