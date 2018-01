Leopold und Lilly machten das Publikum glücklich

Nicht nur Leopold und Lilly haben viele Leute glücklich und zufrieden gemacht, sondern auch die Kinder der Grundschule und des Kindergartens. Bei ihrer ersten gemeinsamen Weihnachtsfeier erfreuten sie Eltern, Großeltern und die Verwandten mit Musik, Tanz und dem Theaterspiel "Eine Freude für Leopold und Lilly":

Beide, die alle kannten, waren nur zufrieden, wenn sie vielen Menschen helfen und glücklich machen. Besonders in der Weihnachtszeit haben sie vielen Menschen geholfen. Die kleinen Wichtel haben dabei fleißig gebacken, geschafft und mit voller Kraft gerührt. Am Ende sah das Haus doch mehliger als die Plätzchen aus. Für ihre vielen guten Taten wurden Leopold und Lilly reichlich beschenkt und man bereitet ihnen das schönste Weihnachtsfest ihres Lebens. Eingangs hatte der Kindergarten mit dem Wichteltanz sowie die beiden Leiterinnen Silke Wachter von der Grundschule und Jessica Kürschner vom Kindergarten die Gäste in der Nordwaldhalle begrüßt.



Kräftige Applaus

Die lange Zeit der Vorbereitung wurde schließlich durch einen guten Besuch und kräftigen Applaus honoriert. Bevor man mit "Schneeflöckchen, Weißröckchen" die Feierstunde in der Nordwaldhalle beendete, gab es noch den Tüchertanz und die Verleihung der Sportabzeichen.