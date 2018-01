Leichenfund: Polizei schließt Tötungsdelikt nicht aus

Es war eine grausige Entdeckung, die ein Hobbytaucher an Silvester im thüringischen Lehesten (in der Nähe von Steinbach am Wald und Ludwigsstadt) machte. Denn dort fand er gegen 11.30 Uhr bei einem Tauchgang in einem Schieferbruchsee einen Leichnam.



Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei, die den Leichnam in der Folge mit Hilfe von Tauchern der Bereitschaftspolizei Thüringen barg. Die Kripo Saalfeld führt die weiteren Ermittlungen zur Identität des bisher unbekannten Mannes und der Todesursache. Eine rechtsmedizinische Sektion zur Todesursache erfolgte - mit dem Ergebnis, dass ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann.



Die Beschreibung des Toten

Die Ermittler der Kripo Saalfeld nehmen in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung entgegen. Insbesondere bitten die Ermittler um Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes. Die Polizei schätzt den Mann auf etwa 40 bis 45 Jahre, er ist 1,90 Meter groß, 80 Kilogramm schwer und schlank. Der Mann hat braunes, glattes, volles Haar mit melierten Ansätzen und einen rötlichen Dreitagebart.



Hinweise nimmt die Kripo Saalfeld unter der Telefonnummer 0170-7389662 entgegen.