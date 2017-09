Landkreis Kronach: Vermisster tot aufgefunden

Ein vermisster Mann wurde in Steinwiesen (Landkreis Kronach) tot aufgefunden. Nachdem der 75-jährige Rentner Dienstagnacht nicht nach Hause gekommen war, verständigten die Angehörigen am Mittwoch die Polizei.Diese leitete umgehend eine große Suchaktion ein. Daran beteiligt waren mehrere Polizeistreifen und die örtliche Feuerwehr. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Unterstützung unterwegs.Noch vor Eintreffen des Hubschraubers fanden die Einsatzkräfte den leblosen Körper des Vermissten in einem Fluss. Der sofort verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des 75-Jährigen feststellen, so das Polizeipräsidium Oberfranken.Zur Todesursache des Mannes konnten noch keine Angaben gemacht werden, der Kriminaldauerdienst Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.