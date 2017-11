Landkreis Kronach: Schneebedeckte Fahrbahn - Autofahrer kommt von Straße ab

Zu schnell unterwegs trotz Neuschnee: Ein Autofahrer kam am Sonntagmittag auf der Staatsstraße zwischen Tettau und Steinbach am Wald von der Straße ab. Wie die Polizei berichtet, war der 77-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Straße unterwegs, als sein Wagen ausbrach und der Wagen über die Gegenfahrbahn schleuderte und einen Hang hinabrutschte.Verletzt wurde niemand - der Schaden an dem Kleinwagen beläuft sich auf circa 1 000 Euro. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.Der Wintereinbruch hatte auch in diesem Jahr Autofahrer in ganz Bayern auf dem kalten Fuß erwischt. Es kam zu zahlreichen Unfällen aufgrund von Schneefall und glatten Straße. Mehr dazu auf inFranken.de