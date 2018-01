Eine 20-jährige Fußgängerin ist am Dienstagmorgen in der Lehestner Straße in Ludwigsstadt (Landkreis Kronach) von einem Quad angefahren worden.Nachdem ein Räum- und Streufahrzeug an der jungen Frau vorbeigefahren war, wollte sie die Straßenseite wechseln, berichtet die Polizei. Hierbei übersah die 20-Jährige ein sich von hinten näherndes Quad. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen und stieß frontal gegen die Fußgängerin.Diese wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.