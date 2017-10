Landkreis ehrt leuchtende Vorbilder des Ehrenamts

von HEIKE SCHÜLEIN

Der Landrat konnte in Mitwitz 30 neue Ehrennadeln des Landkreises überreichen sowie weitere Kommunale Dankurkunden und Dienstzeitehrungen bei BRK und THW.

"Unser Landkreis Kronach - Oberfrankens Spitze!" - Dieser Slogan

beschreibe, so Landrat Klaus Löffler, nicht nur ein geografisches Faktum,

sondern vermittle im übertragenen Sinn auch Eindrücke von der vielfältigen

Lebenswirklichkeit zwischen Küps und Ludwigsstadt, zwischen Mitwitz und

Nordhalben. Spitze seien in unserem Landkreis auch die wirtschaftliche

Stärke, die soziale Ausgewogenheit, die kulturelle Vielfalt - und vor allem

das ehrenamtliche Engagement. Die Ehrung solch verdienter Ehrenamtlicher aus

dem gesamten Landkreis, die sich seit Jahrzehnten in den verschiedensten

Bereichen beispielhaft für den Landkreis engagieren, sei ihm ein

Herzensanliegen. Der Ehrenamtsempfang des Landkreises Kronach soll von nun an jährlich

stattfinden.



"Diese Veranstaltung habe ich eingeführt - als wichtiges Instrument unserer

Anerkennungskultur, um den Stellenwert von Ehrenamt und Bürgerengagement für

unser Gemeinwesen zu unterstreichen und um verdienstvolle Mitbürger

auszuzeichnen, die sich seit langem und in hervorragender Weise für das

Gemeinschaftsleben und ihre Mitmenschen einsetzen", betonte der Landrat

eingangs. Neben den Landkreis-Ehrungen obliege ihm noch die Ehre, eine Reihe

von Frauen und Männern namens des Freistaates Bayern für deren besonderen

Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung beziehungsweise für ihren

langjährigen Einsatz beim BRK oder THW auszeichnen zu dürfen. Mit der

kommunalen Dankesurkunde ehrt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann

verdiente ehrenamtliche Kommunalpolitiker, die sich über viele Jahre hinweg

dem Gemeinwohl in uneigennütziger Weise zur Verfügung gestellt haben.



"So würdigen wir heute Menschen, die mit ihrem Wirken das Rückgrat unserer

Gesellschaft bilden. Menschen, die Zeit und Energie einsetzen, um andere

Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen. Menschen, die nicht fragen,

was ihr Land für sie tun kann, sondern die zu allererst fragen, was sie tun

können für ihr Land, für ihren Landkreis, für ihre Stadt oder Gemeinde, ihre

Dorfgemeinschaft, ihr Lebensumfeld", so der Landrat. All jeden Dank zu sagen

für ihr großartiges Engagement, sei der vornehmste Zweck des Empfangs und

Abends.



Sehr freute sich Löffler auch über die Anwesenheit zahlreicher politischer

Funktionsträger aus den jeweiligen Kommunen sowie von BRK und THW, die damit

ihre Wertschätzung für die Geehrten zum Ausdruck brachten. Musikalisch

stimmungsvoll umrahmt wurde der sehr gelungene Empfang, bei dem den Geehrten

die Freude und der Stolz über ihre hohe Auszeichnung ins Gesicht geschrieben

standen, von den "Kroniche Maala" unter Leitung von Monika Tschernitschek

und den "Haache Stöckraache" unter Leitung von Gerhard Deininger. Eine

waschechte Premiere war das gemeinsame Anstimmen des neuen

"Landkreis"-Liedes "Unser Landkreis Kronach - Oberfrankens Spitze!", mit dem

Bernd Graf den - dem Landrat so am Herzen liegenden - Slogan in Liedform

umsetzte. Der offiziellen Feier im Weißen Saal schloss sich ein geselliges

Beisammensein mit heimatlichen Speisen in der Kutscherstube und ihren

Nebenräumen an.



Geehrte: Landkreis-Ehrennadeln in Gold: Günther Oßwald, Hummendorf (langjähriger

Vertrauensmann des Kirchenvorstands, Vorsitzender Sport- und SPD-Ortsverein,

aktiver Unterstützer Gesangverein und Posaunenchor,

SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat), Herta und Gerhard Burkert-Mazur,

Fischbach (Initiatoren "1000 Herzen für Kronach", Unterstützung für bislang

2.500 Hilfsbedürftige, alljährlich über 40 000 Euro Spenden, Engagement Ski-

und Grasskiclub Frankenwald Kronach, Radfahrtruppe "Radler-Engel"), Johann,

genannt Hans Schrepfer, Neuses (seit 34 Jahren Mundart-Theaterregisseur,

Autor, Inszenierung und Hauptdarsteller in bislang 20 Stücken für die

Neuseser Theatergruppe, Erlöse für gemeinnützige Zwecke, Betreuung

Dorfmuseum, seit 22 Jahren Kirchenpfleger), Willi Karl, Ziegelerden (seit 33

Jahren in führenden Funktionen Kronacher Kunstverein, seit 2003

geschäftsführender Vorsitzender, große Verdienste für Entwicklung Kronachs

zu einer "Stadt der Kultur"), Wolfgang Eckert-Hetzel, Kronach

(ehrenamtlicher Darsteller Lucas Cranach, Mitbegründer 1968 und bis 2002 2.

Vorsitzender der Kronacher Lebenshilfe, 36 Jahre lang Pfarrgemeinderat St.

Johannes Kronach), Gisela Lang, Unterrodach (Engagement historische Szene

Kronach, seit 2001 Organisatorin, Moderatorin, Regisseurin und Darstellerin

lokaler und regionaler Feste sowie Umzüge, Gründung und Leitung "Wahrhaft

Tapfere Weiber von Cronach", Entwurf und Schneidern der Gewänder), Mag.

Walter Schinzel-Lang, Unterrodach (seit über 20 Jahren Engagement für die

lebendige Darstellung der Geschichte Kronachs, Gründung, Aufbau und

Kommandant "Cronacher Ausschuss Compagnie", jahrelang Kronacher

Viertelmeister), Hartmut Fleischmann, Unterrodach (Vorsitz Turnverein

Unterrodach, Betreuung und Leitung von Gruppen, Unterstützung Arbeitskreis

Asyl, Betreuung zweier Flüchtlings-Familien), Johann, genannt Hans Ott,

Geuser (seit 40 Jahren Verdienste um Dorfgemeinschaft Geuser/Dörnach, seit

30 Jahren Leitung der Feuerwehr Geuser, dienstältester Kommandant im

Landkreis), Werner Wachter, Nordhalben (Mithelfer Arbeitskreis NoHA wie

"Bürgermarkt-Nordwaldmarkt" oder "Künstlerhaus-Maxhaus", Walzen,

Loipen-Spuren Skiabfahrt Nordhalben, Sportplatzpflege FC Nordhalben,

Kassierer SPD-Ortsverein Nordhalben-Heinersberg), Günter Böhnlein, Tschirn

(Koordinator örtlicher Vereine, langjähriger Vorsitzender bzw.

Funktionsträger Gesang- und Feuerwehrverein, CSU- und JU-Ortsverbände,

Schöffe, Kirchenrat, Engagement Frankenwaldverein, Kreisfeuerwehrverband und

IHK-Prüfungsausschuss, seit 1985 Mitglied Gemeinderat Tschirn, 18 Jahre lang

Mitglied Verwaltungsgemeinschafts-Versammlung Teuschnitz), Ludwig Greser,

Teuschnitz (Videoaufnahme Ereignisse in und um Teuschnitz, Ausstrahlung über

örtlichen Infokanal, unentgeltliche Übergabe über 1000 Videos an Stadtarchiv

Teuschnitz), Franz Tautz, Teuschnitz (seit 1975 Führung Teuschnitzer

DLRG-Stützpunkt, Gründung und Aufbau TSV-Volleyballabteilung, Gründung

Kinderchor, langjähriges Engagement Schulverband, Elternbeirat und

Pfarrgemeinderat, 18 Jahre Stadtrat Teuschnitz, davon 12 Jahre

CSU-Fraktionsvorsitzender), Bernhard Zipfel, Reichenbach (seit 30 Jahren

ehrenamtlicher Ortsheimatpfleger von Reichenbach, Mitgestaltung 800- und

825-jähriges Ortsjubiläum - wie Ortschronik, Vereinsfestschrift und

Ausstellung, zwei Wahlperioden Gemeinderat Reichenbach), Eugen Heyder,

Ebersdorf (42 Jahre lang Vorsitzender OGV Ebersdorf - Einsatz für

Vereinsheimbau und Jugendarbeit, langjähriger stellvertretender Kreisobmann

Bayerischer Bauernverband und Vorsitzender Kreiszuchtgenossenschaft,

Stadtrat Ludwigsstadt, Vorsitzender Betriebshelferausschuss und Feuerwehr

Ebersdorf), Hubert Steiner, Schauberg (Motor Dorfgemeinschaft, seit 1982

Vorsitzender SPD-Ortsverein Schauberg, 18 Jahre lang Marktgemeinderat

Tettau, Einsatz für Dorf- und Vereinsjubiläen, Spielplatzveranstaltungen und

weitere Anlässe), Loretta Hermann, Hirschfeld (seit 1995 Vorsitzende KAB

Hirschfeld/Windheim, seit 1974 Mitglied und seit 2009 Vorsitzende

Pfarrgemeinderat, Engagement Arbeitskreis Ortsbildgestaltung und

Ortsgeschichte), Reinhold Wolf, Rothenkirchen (mehrere Jahrzehnte 2. und 1.

Schützenmeister Schützengesellschaft Rothenkirchen, langjähriges Mitglied

Kirchenverwaltung, Einsatz für Gründung örtlicher Schwimm- und Sportverein,

730 ehrenamtliche Arbeitsstunden Umbau Freibad), Eugen Bätz, Neufang

(Vorsitzender Dorfgemeinschaft, die den "Feststoudl" in Eigenregie gebaut

hat und betreibt, Einsatz Dorferneuerung, Vorsitzender Musikverein, Kassier

Kindergartenbauverein, Marktgemeinderat, 3. Bürgermeister Steinwiesen),

Rainer Kober, Steinwiesen (Einsatz Oberes Rodachtal in Projekten wie

"Lebensqualität durch Nähe" und "Steinwiesen Aktiv", seit 1990 Mitglied

"Kronach Creativ", Vorsitzender oder 2. Vorsitzender des Kuratoriums bzw.

Vereinsvorsitzender, "Regionalentwickler", große Verdienste SV Steinwiesen),

Ottmar Löffler, Effelter (Einsatz für Projekte wie Naturlehrpfad oder

Baby-Allee, Wirken für die Jagdgenossenschaft, OGV Effelter sowie

kleinzüchterische Jugendarbeit Nordhalben und Kronach), Georg Jenohr,

Haßlach (seit 1989 Engagement bei Naturschutzwacht des Landkreises Kronach ,

Lieferung umfassender Informationen an Untere Naturschutzwacht, langjähriger

Organisator Aktivitäten des Seniorenkreises Haßlach), Johann, genannt Hans

Parnickel, Burggrub (Engagement Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft - so

als Vorsitzender Bundes-Senioren-Ausschuss, vier Jahrzehnte lang Engagement

für Jagdgenossenschaften im Landkreis, den Kirchenvorstand Burggrub, den

Gemeinderäten von Tettau und Stockheim und für die DLRG,

SPD-Führungsfunktionen auf verschiedenen Ebenen sowie AG 60 plus), Ulrich

Schrickel, Mitwitz (seit fast vier Jahrzehnten Führung

Reisetaubenzuchtverein Mitwitz und Brieftauben-Regionalverband

Oberfranken-Nordost, seit 1983 verschiedene Funktionen 1. FC Mitwitz,

Engagement für Turnverein Mitwitz, Diakonieverein Mitwitz mit seiner

Betreuungsgruppe "Vergissmeinnicht", dem Diakonischen Werk

Kronach-Ludwigsstadt/Michelau und der Genossenschaft Energie Mitwitz,

Dietmar Bauernsachs, Beikheim (seit 2000 Vorsitzender Sing- und Spielverein

Beikheim, Hausmeisterfunktionen Dorfgemeindehaus, Mitwirkung Sanierung des

Gebäudes im Zuge der Dorferneuerung, Feldgeschworener, über 25 Jahre aktiver

Feuerwehrdienst), Udo Baumann, Oberlangenstadt (ab 1972 Funktionsträger

Feuerwehr Oberlangenstadt, darunter fast 40 Jahre Vorsitzender und aktiver

Feuerwehrmann, Vorsitzender der Oberlangenstädter "Vereinsgemeinschaft

Maibaum", Deutsch-Unterricht in der Flüchtlingsunterkunft Oberlangenstadt,

aktives Mitglied in nahezu allen Oberlangenstädter Vereinen sowie im Dienste

der evangelischen Kirche Küps), Peter Cembrowicz, Burkersdorf (Gründung 1990

und Leitung bis 2014 des Vereins "Garten- und Naturfreunde Burkersdorf",

langjähriger Vorsitzender und Funktionsträger Kreisverband für Gartenbau-

und Landespflege Kronach, Betreuung von 44 Ortsvereinen mit aktuell circa

5400 Gartenfreunden, Konzeption und Verwirklichung Kreislehrgarten),

Manfred Spörlein, Küps (Jugendleiter und Jugendbetreuer Tischtennis-Sparte

des TSV Küps, aktive Mitarbeit im TTC und TC Küps, über zwei Jahrzehnte

Küpser Marktgemeinderat und CSU-Ortsverband, Schöffe am Landgericht Coburg),





Landkreis-Ehrennadel in Silber: Klaus Müller, Nordhalben (Mithelfer

verschiedene Projekte Bürgerinitiative NoHA Nordhalben, Putzer- und

Malerarbeiten "Bürgermarkt-Nordwaldmarkt" und "Künstlerhaus-Maxhaus"),



Kommunale Dankurkunden: Ursula Eberle-Berlips, Küps (seit 1999

Marktgemeinderat Küps, seit 2002 CSU-Fraktionsvorsitzende und seit 2015

Integrationsbeauftragte des Marktes Küps), Wolfgang Neumann, Küps (von 1996

bis 2002 und seit 2005 Mitglied Marktgemeinderat Küps), Monika Barnickel,

Buchbach (seit 1996 Gemeinderat Steinbach am Wald und Verbandsrätin im

Zweckverband Wasserversorgung Frankenwald, später dessen 2. Vorsitzende und

auch 3. Bürgermeisterin, seit 2016 2. Bürgermeisterin), Klaus Neubauer,

Steinbach am Wald (seit 1996 Gemeinderatsmitglied Steinbach am Wald und

SPD-Fraktionsvorsitzender, seit 2015 Asylbeauftragter, seit 2016 Vertreter

ARGE Rennsteig und 3. Bürgermeister), Werner Gareis, Steinberg (von 1990 bis

1996 und seit 2002 Gemeinderatsmitglied, jeweils sechs Jahre war er 3.

Bürgermeister und anschließend 2. Bürgermeister), Wolfgang Hugel, Effelter

(von 1996 bis 2014 Gemeinderatsmitglied),



Dienstauszeichnungen nach dem Feuerwehr- und Hilfsorganisationen

Ehrenzeichen-Gesetz: Ehrenzeichen am Bande für 25-jährige Dienstzeit beim THW: Klaus Neder,

Stockheim (ab 1992 zunächst Fachhelfer, bald Truppführer und Kraftfahrer in

der ersten Bergungsgruppe des THW-Ortsverbandes Kronach, 2003 Wechsel in die

zweite Bergungsgruppe, bis heute Fachhelfer und Fahrer des

Mehrzweck-Kraftwagens, Teilnahme an zahlreichen örtlichen und überörtlichen

Einsätzen, seit vielen Jahren aktiver Unterstützer der

THW-Helfervereinigung),



Ehrenzeichen am Bande für 25-jährige Dienstzeit beim BRK: Michael Neubauer,

Lauenstein (Mitbegründer Jugendrotkreuz Lauenstein 1989, ab 2010

stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter und

Kreisverbands-Vorstandsmitglied, ab 2016 Katastrophenschutz-Beauftragter,

zahlreiche Sanitäts-, Fach- und Führungslehrgänge, langjährige Einsatzkraft

und Einsatzleiter Rettungsdienst, Mitarbeiter und Leiter

"Unterstützungsgruppe Sanitäts-Einsatzleitung", stellvertretender

Fachdienstleiter "Information und Kommunikation" im Bezirksverband

Ober-Mittelfranken), Bernhard Schikora, Ludwigsstadt (Bereitschaftsarzt und

tatkräftiger Helfer bei gesellschaftlichen Veranstaltungen Bereitschaft

Lauenstein, Einbringen seines medizinischen Fachwissens in vielen

Ausbildungsgängen, stellvertretender Chefarzt BRK-Kreisvorstand)



Unser Landkreis Kronach - Oberfrankens Spitze!







Meine Heimat ist mein schönes Frankenland,



seine Fluren schirm´ des Herrgotts Segenshand.



Kronach und der ganze Landkreis insgesamt



/: sind als "Oberfrankens Spitze" wohlbekannt. :/







Wo der Frankenwald sich hin zur Maine senkt,



wo sein Floß der Flößer über´s Wasser lenkt,



wo das Grüne Band sich um den Rennsteig schmiegt,



/: ist mein Heimatlandkreis, der am Herz mir liegt. :/







Wo im Süden Küps, im Norden Ludwigsstadt:



dieser Landstrich wirklich viel zu bieten hat.



Zwischen Mitwitz und Nordhalben überall:



/: engagierte Menschen, die sind hier am Ball. :/







Wo die Arnika in und um Teuschnitz sprießt,



Weißenbrunner Bier aus Jungfer-Brüsten fließt,



Tropenfrüchte nach Kleintettau locken uns -



/: hier erfährt man Lebensfreud´ und Lebenskunst. :/







Wo die "alte Crana" ihren Cranach pflegt



und aus Haach uns der "Stöckraache"-Sound erregt:



Dahin lade ich dich ein, begleite mich!



/: Oberfrankens Spitze", die erwartet dich! :/ (bg)







gesungen nach der bekannten Melodie, die ursprünglich für das

"Oberschlesien-Lied" entstanden war und später für zahlreiche Heimathymnen

(z. B. das "Oberfranken-Lied") übernommen wurde.