Kunterbunter Gaudiwurm im Schrubberdorf

Für die Zuschauer am Wegesrand gab es Süßigkeiten, Sekt und Klopfer - ein toller Umzug und ausgelassene Stimmung - Was will man mehr? Da machte es auch nichts, dass "Faschingsmuffel" Petrus einige Regentropfen auf das Schrubberdorf herabschickte. Wahrscheinlich waren es lediglich Freudentränen über den "Staaberche" Gaudiwurm, der sich erneut wieder als Besuchermagnet auch der umliegenden Ortschaften erwies. Am Faschings-Wochenende bis Faschings-Dienstag ist in der kleinen Fousanochts-Hochburg immer etwas los. Das ist bekannt und entsprechend zahlreich finden sich alljährlich die Besucher ein - sehr zur Freude aller jungen und junggebliebenen Faschingsfans!



Startpunkt der Super-Gaudi, bei der Staaberchs närrische Elite noch einmal alle letzten vorhandenen Kräfte mobilisierte und erstaunliches Durchhaltevermögen an den Tag legte, war beim Kindergarten St. Pancratius in der Hofwiese. Hier erfolgte das traditionelle "Warm-Up", das die Faschingselite angesichts der kalten Temperaturen natürlich gerne annahm.

"Vorgeglüht" zog das lustige Völkchen in Richtung Dorfmitte, um dort für die Zuschauer einen Zwischenstopp einzulegen. Dabei erfreute der Musikverein Steinberg, der den Zug musikalisch begleitete, mit einem schmissigen Ständchen. Nach einigen Schunkelrunden bahnte sich der kunterbunte Gaudiwurm seinen Weg weiter bis zur Kronachtalhalle, um dort - im wahrsten Sinne des Wortes - in die närrische Zielgerade einzubiegen.

Die Spitze des Zugs bildeten die Musikanten mit ihrem Vorsitzenden Daniel Müller. Dahinter folgten die kleinen Tanzmariechen, die Showtanzgruppe und die große Prinzengarde. Die diesjährigen holden Regenten, Prinz Markus I. und Prinzessin Jasmin I., winkten - chauffiert im schicken Cabrio - ihren Untertanen hoheitlich zu, animierten aber auch zum Mitsingen und Mittanzen. Natürlich gab sich auch der Elferrat angeführt vom seinem Faschings-Präsidenten Wolfgang Förtsch die Ehre. Sie dürfen bei keinem Umzug fehlen: Die "Staaberche Schrubbe", die auch heuer wieder gewohnt zahlreich und lautstark auf ihrem Schrubbe-Faschingswagen vertreten waren. Natürlich wurden erneut die in Staaberch berühmt-berüchtigten Klopfer ausgeteilt wie auch Sekt und Gampert sowie jede Menge süßer Leckereien.

Immer wieder wurde lauthals der Schlachtruf "Staaberch Schrubb Schrubb" angestimmt. Dass sich Groß und Klein von der tollen Stimmung mitreißen ließ, zeigten die vielen strahlenden Gesichter. Gemeinsam schlängelte sich das närrische Völkchen zum Kinderfasching in der Kronachtalhalle.