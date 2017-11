Kulturpreis geht an gebürtige Kronacherin

Die Preisträgerin ist in Steinbach am Wald aufgewachsen und absolvierte ihr Abitur am Kaspar-Zeuß-Gymnasium in Kronach. Ihre Promotion legte Angela Fehn schließlich an der Universität Passau mit der Dissertation zur Kommunikation von Führungskräften mit sprachlichen Metaphern ab. Im Zentrum ihrer Forschungsarbeit stand die Frage nach der Wirkung von Sprache und Kommunikation auf das Verhalten, die Einstellung und das Denken. Dazu wollte sie konkret herausfinden, ob es Führungskräften bei der Vermittlung schwieriger Themen hilft, metaphorische Sprache zu gebrauchen.Für diese herausragende Forschungsarbeit wurde die 30-Jährige als beste Absolventin der Uni Passau nun mit dem Kulturpreis Bayern geehrt. Dieser ist mit 2000 Euro und einer Bronzestatue dotiert. Die Ehrung der insgesamt 38 Preisträger aus Kunst und Wissenschaft fand in Veitshöchheim statt. Mehr zur ausgezeichneten Dissertation sowie zum Kulturpreis Bayern finden Sie auf infranken.de