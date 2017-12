Kronachs Landrat Klaus Löffler ist ein Jahr im Amt

Klaus Löffler blickt zufrieden auf sein erstes Jahr als Landrat des Landkreises Kronach zurück. Der frühere Steinbacher Bürgermeister sieht den Landkreis in mehrfacher Hinsicht in einer guten Ausgangsposition (Wirtschaft, Soziales, Kultur und Ehrenamt). Er weiß aber auch, dass noch große Herausforderungen zu bewältigen sind (überregionale Verkehrsanbindung, Hochschulstandort, Veränderungen am Landratsamt).



