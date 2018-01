Kronacher Weihnachtsmarkt: Was sich in diesem Jahr ändern soll

er



Neue Erkenntnisse



Die Kritik am Kronacher Weihnachtsmarkt ist den Organisatoren nicht verborgen geblieben: Gerade in den sozialen Netzwerken mäkelten die Nutzer immer wieder an der Ausrichtung der Stände. Zuviele, an denen es Speisen und Getränke gibt, zu wenige, die handwerkliche Gegenstände anbieten.Daran soll sich heuer etwas ändern, verspricht Sabrina Stöckert vom ausrichtenden Verein Kronachleben. Einfließen sollen in die Neuausrichtung auch die Erkenntnisse einer Umfrage, die die Tourismusschule durchgeführt hat.In der kommen unter anderem die Parkmöglichkeiten nicht sonderlich gut weg - was Stöckert nicht ganz nachvollziehen kann. Denn der Kaulanger, das Parkhaus oder die Europabrücke befänden sich gleich in der Nähe.Welche Erkenntnisse außerdem aus der Umfrage gewonnen wurden und weshalb es keinen Umzug zurück in die Obere Stadt gibt, lesen Sie hier bei inFrankenPLUS