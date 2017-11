Kronacher Weihnacht: Vorbereitungen auf dem Marienplatz laufen

Noch ist noch nicht viel vom weihnachtlichen Zauber zu spüren am Marienplatz - doch das ist vor allem dem grauen Himmel samt Nieselregen geschuldet. Mit großem Gerät und Unterstützung der Feuerwehr war das Team rund um Organisator Paul Schnell, Vorsitzender des Vereins "kronacherleben", am Dienstag angerückt, um letzte Lichtelemente in luftiger Höhe anzubringen.



Bis Mittwochabend soll die Beleuchtung vollständig installiert sein. Bis Freitag um 14 Uhr dann der komplette Rahmen für die "Kronacher Weihnacht 2017" pünktlich zum Startschuss stehen. "Doch erfahrungsgemäß werden bis 13.45 noch letzte Handgriffe notwendig sein", erklärt Schnell. Die Buden haben am Freitag ab 14 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein (FW) und dem Kronacher Christkind ist um 18 Uhr.



Öffnungszeiten: Wie schon im vergangenen Jahr darf freitags und sonntags von 14 bis 22 Uhr über den Kronacher Weihnachtsmarkt geschlendert werden. Am Samstag öffnen die Geschäfte wieder ab 12 Uhr.



Geschlossen: Doch nicht an allen drei Tagen ist der Markt an den diesmal fünf Wochenenden geöffnet. Der Totensonntag sorgt dafür, dass die Hütten am 26. November geschlossen bleiben. Da der vierte Adventssonntag heuer zudem auf Heiligabend fällt, schließt der Weihnachtsmarkt diesmal bereits am 23. Dezember.