"Kronacher Weihnacht" trotzt schwierigen Bedingungen

Eigentlich sei die "Kronacher Weihnacht 2017" positiv verlaufen, blickt Paul Schnell auf den Markt zurück. Warum "eigentlich"? Der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins Kronach er leben erklärt, dass der Vandalismus zum Auftakt des Marktes ein Wermutstropfen war. Damals wurde unter anderem das Jesuskind aus der großen Krippe gestohlen. Zudem habe schlechtes Wetter alle Marktwochenenden begleitet.



"Die Besucher sind uns aber treu geblieben", freut sich Schnell über einen dennoch guten Marktbetrieb. Auch aus städtischer Sicht ist man mit der Veranstaltung am Marienplatz sehr zufrieden. "Es ist nicht einfach, so einen Riesenmarkt auf die Beine zu stellen. Der Verein hat gute Arbeit geleistet", betont Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein (FW).



Was es noch zur "Kronacher Weihnacht 2017", zum Markt im nächsten Jahr und zu Veränderungen bei Kronach er leben Neues gibt, erfahren Sie bald hier bei inFranken.de.