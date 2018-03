Kronacher Schützengesellschaft erhält Heimatpreis Oberfranken für Freischießen

Anerkennung für die Kronacher Schützengesellschaft: Wie Schriftführerin Thea Xynos am Sonntag mitteilte, soll der Traditionsverein mit dem Heimatpreis Oberfranken 2018 ausgezeichnet werden.



"Der Bayerische Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, Dr. Markus Söder, MdL, beabsichtigt, der Schützengesellschaft Kronach e. V. für das Kronacher Freischießen den Heimatpreis Oberfranken für besondere Verdienste um Heimat, Kultur und Brauchtum zu verleihen", heißt es in einer bereits am 12. Februar versendeten E-Mail, die die Kronacher Schützen jetzt öffentlich machten.



Die Auszeichnung soll im Rahmen der Veranstaltung "Heimat Bayern - Oberfranken" am 19. April 2018 um 19 Uhr im Europasaal in Bayreuth persönlich überreicht werden. "Wir werden mit einer Abordnung von 15 bis 20 Mann anreisen", sagt Thea Xynos auf Nachfrage.



In erster Linie Sporverein

Die Schützengesellschaft sieht die Auszeichnung als Anerkennung für ihre Leistung abseits der Sportanlagen. Denn in erster Linie, so erinnert Xynos, ist die Schützengesellschaft Kronach ein Sportverein, der im Schießsport sowohl überregional als auch regional in vielen Disziplinen und Spielklassen an den Start geht.



Das zweite Standbein der SG Kronach ist das Freischießen, das alljährlich Tausende Besucher anlockt. "Seit über 400 Jahren tragen wir bereits dieses Fest aus", erinnert Xynos an die jahrhundertealte Tradition.



Das besondere daran: Hinter den Kulissen des Fests laufen wirklich noch unzählige Schießwettbewerbe. Xynos: "Hier sind sehr viele Leute eingebunden, zum Beispiel zur Aufsicht."



Organisatorischer Kraftakt

Das Freischießen auf der Hofwiese ist jedes Jahr ein organisatorischer Kraftakt. Platzmeister Klaus-Peter Wittig, der zur Abordnung in Bayreuth zählen wird, koordiniert die Schausteller und Budenbetreiber.



Mit dem Heimatpreis, so die Staatsregierung auf ihrer Homepage, sollen Menschen und Institutionen geehrt werden, die sich in ihrem Regierungsbezirk besonders um die Lebensart verdient gemacht haben und sich mit Verantwortungsbewusstsein, Leidenschaft und Kreativität für den Erhalt der Traditionen einsetzen.



In den vergangenen Jahren haben unter anderem die Hofer Symphoniker, die Luisenburg-Festspiele Wunsiedel und die Bamberger Kurzfilmtage die Auszeichnung erhalten.