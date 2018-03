Kronacher Metzger bringen Idee einer Kooperation ins Spiel

Der Obermeister der Kronacher Metzgerinnung, Eberhard Kraus, ging im Gespräch mit unserem Reporter auf Ideen für die Zukunft des heimischen Schlachthofs ein. Dieser rückte in den Mittelpunkt, nachdem es eine Klage gegen eine Gebührenerhöhung des Landratsamtes und ein Gespräch mit MdL Jürgen Baumgärtner (CSU) zur Zukunftsfähigkeit des Betriebs gegeben hatte. Nun bringt Kraus einen neuen Gedanken in die Planspiele ein.Der Obermeister spricht eine Kooperation mit dem städtischen Schlachthof in Kulmbach an. Wie diese aussehen könnte und was man in Kulmbach darüber denkt, lesen Sie hier bei inFranken.de.