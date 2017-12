Kronacher Krippe bekommt ihr eigenes Bilderbuch

Vielen Kronachern ist die Weihnachtskrippe in der Klosterkirche jedes Jahr einen Gottesdienstbesuch oder einen Spaziergang wert. Das Prachtstück füllt eine ganze Nische aus. Es gibt eine Menge zu sehen: die heilige Familie natürlich, die Weisen aus dem Morgenland, Musikanten, Sternsinger und heimatlich angehauchte Männer, Frauen und Kinder, die das Wunder bestaunen. Die Szene spielt sich inmitten aufwendig hergestellter, orientalisch anmutender Gebäude ab. Gebaut hat sie Frank Pfaff, der auch die Krippe, abgesehen von ein paar Jahren Unterbrechung, jedes Jahr wieder aufstellt.





Drei Tage Arbeit stecken im Aufbau

Etwa drei Arbeitstage dauert es, bis alles an Ort und Stelle ist. Viele Ideen kommen Pfaff, während er anfängt, Gebäude, Menschen und Tiere zu arrangieren. Jedes Detail ist ein Hingucker. Das dachte sich der Rektor des Oblatenklosters, Pater Werner Pieper, schon lange. Gerne hätte er die Krippe für eine Postkarte abgelichtet, deren Verkaufserlös für einen guten Zweck bestimmt sein sollte.



Pieper fragte beim Kronacher Fotografen Werner Olgemöller an. Der hatte nicht nur ein offenes Ohr für die Aktion, sondern er hatte auch den professionellen Blick. "Als ich gesehen habe, wie schön die einzelnen Szenen sind, da war ich nicht zu bremsen", sagt er und schmunzelt. Daher hielt er gleich mit der Kamera drauf.





Statt eines Bildes gibt es viele Bilder

So entstanden sehr viele sehr schöne Fotos. Wie sollte man sich da für eines entscheiden? Am besten gar nicht! So wurde aus dem Postkarten-Projekt eine kleine Broschüre. Sie erzählt die Geschichte des Heiligen Abends wie in einem Bilderbuch. Ein paar kleine Texte sind auch dabei. Es sind Gedanken zur Weihnacht von Pater Pieper und anderen Autoren.



Die Hauptrolle aber spielen die Fotos. Die Figuren sind so lebensecht hergestellt und arrangiert, dass man über sie ins Nachdenken gerät: Von welcher Arbeit ist das Ehepaar zur Krippe geeilt? Er hat den Arm um seine Frau gelegt, sie greift nach seiner Hand. Welche Musik spielen die Musikanten auf Gitarre und Akkordeon? Maria und Joseph halten das Jesu-Kind im Arm: Erschöpft sehen sie aus und doch tief beseelt. Ein Sternsinger malt den Haussegen an einen Torbogen.





Arbeit ist noch nicht abgeschlossen

Wer die Krippe in ihrer vollen Pracht sehen will, muss sich noch ein bisschen gedulden. Frank Pfaff baut sie sukzessive auf, aber fertig werden muss sie erst zum Heiligen Abend, wie Pater Pieper feststellt. Wer nicht warten kann, sollte sich schnell die Broschüre holen und sich selbst oder jemand anders damit beschenken.



Dieses Bilderbuch für Groß und Klein ist im Kloster erhältlich gegen eine freiwillige Spende von acht Euro. Der Verkaufserlös ist für das Oblatenkloster in Asuncion in Paraguay bestimmt. Die Patres sind dort seit 80 Jahren aktiv und betreiben unter anderem eine Armenküche für Kinder.